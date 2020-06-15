Правдивые фотографии из СССР, за которые авторов уволили с работы 

Группа ТРИВА — это фотографы Владимир Воробьев , Владимир Соколаев и Александр Трофимов , работавшие на рубеже 70−80-х годов при Кузнецком металлургическом комбинате (КМК). Впрочем, хроники работы завода среди их снимков — в абсолютном меньшинстве.

Однажды их выгнали с основного места работы за очернение социалистического образа жизни, им пришлось уничтожить часть архивов, и они стали свободно заниматься фотографией.

«Мы брали в руки фотоаппарат и в свободном режиме шли по улице, называя это «свободной охотой» и не имея никакой конечной цели. Только в этом режиме я приходил с полной пленкой материала», — рассказывает Владимир Соколаев — один из участников группы.

1. «Cнег на коксовой батарее», Коксохим КМК, 27 ноября 1979 года.

2. «Праздник Масленицы у шахтеров», Новокузнецк, 1984 год.

3. «Заливка льда на стадионе „Металлург“», Новокузнецк, 11 февраля 1984 года.

11. «Книжный магазин. Отдел букинистической литературы», улица Кирова, Новокузнецк, Сибирь. 21 января 1983 года.

Кроме художественной значимости, датированные с точностью до дня, фото ТРИВА ценны и как исторический документ:

«Для нас уличная фотография — это единственный способ свободно снимать. Мы фактически фиксировали историю своего города. Другого способа не было. Нас никуда не пускали, никуда не приглашали. Наша мотивация была — съемка нашей истории, что происходит, чем дышит город», — говорит В. Соколаев.

12. «Венок для собаки». Дети пришли в школу и увидели собаку, которую решили одарить цветами.

На фотографиях «Манифеста ТРИВА» действительно много того, что захлестывает социальные сети волной ностальгии под лозунгами «у нас было настоящее счастливое детство без айфонов, но с глубокими лужами, песочницами и совочками».

13. «Игры в „резинку“, двор на улице в Тольятти, 9 мая 1985 года.

Фотографии позволяют нырнуть в эту лужу (или песочницу) детства с головой: если вы застали те времена хоть в полумладенчестве, пара сотен фотографий удивительным образом активизируют какие-то вроде бы запечатанные и убранные в архив пласты памяти.

14. „Один в ванной“. Пока надевают сухие штаны на одного ребенка, другой дожидается своей очереди в ванной. Дом ребенка № 2, Новокузнецк, 29 мая 1981 года.

С другой стороны, многое на этих фотографиях способно слегка отрезвить ностальгирующих. Кто-то заметил, что такие снимки могли бы служить обвинительными документами на гипотетическом процессе против государства под названием СССР.

15. „Перекур на газовом баллоне“, такая русская забава.

Но в целом фотографии группы не воспринимаются как „чернуха“ — скорее вдохновляют и вызывают нежность к людям.

А главное — работают как машина времени: зритель словно гуляет по сибирскому городу сорокалетней давности — иногда он подглядывает бытовую сценку незамеченным, иногда сталкивается с обитателями прошлого лоб в лоб, и те смотрят на путешественника во времени подозрительно и с любопытством.

16. „Люди в очереди“, Новокузнецк, 1982 год.

Смотрите также: Фотографа заспамили русские девушки, но он не растерялся и сделал фотопроект

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.