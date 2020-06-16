Как в Москве появились юннаты

В СССР тысячи детей и подростков в возрасте от пяти до 15 лет называли себя юннатами — юными натуралистами. Биологические станции и кружки, на базе которых воспитывались будущие биологи, действовали по всей стране. Москва была на передовой — первыми работу с подрастающим поколением начали сотрудники биологической станции в парке «Сокольники».

О том, с чего началось юннатское движение в России, кто стоял у его истоков и при чем здесь Николай Дроздов , — в совместном материале mos.ru и агентства «Мосгортур».

Первые шаги

15 июня 1918 года в северной части парка «Сокольники», на границе с Лосиным островом, открылась первая в стране Станция юных любителей природы (сейчас — Федеральный детский эколого-биологический центр). Инициаторами открытия стали педиатр, председатель совета рабочих депутатов Сокольнического района, революционер Иван Русаков и учитель-биолог Борис Всесвятский, на много лет возглавивший биостанцию.

Юннатское движение создавалось в трудное для формирующейся Страны Советов время: Гражданская война, голод, рост количества беспризорников. В дореволюционной России не было организаций или учреждений, которые могли бы прививать детям и подросткам интерес и любовь к природе. Первым таким местом стала Станция юных любителей природы в Сокольниках. Вот какой афишей станция объявила набор практикантов:

«Дети рабочих — школьники, подростки и рабочая молодежь, любящие природу и желающие ее изучать, приглашаются записываться практикантами на Станцию юных любителей природы. На Станции будут производиться наблюдения над жизнью и развитием птиц, рыб, насекомых (в частности, пчел) и других животных; опыты над различными растениями, составление коллекций и т. д. Прием бесплатный, число мест ограниченно».

По задумке основателей биостанции, юные практиканты должны были пройти путь от созерцания природы до любви к уходу за растениями и животными. Они ставили простейшие эксперименты под руководством наставников, занимались физическим трудом, изучали научную литературу, выполняли общественно полезную работу, а также вели пропаганду знаний среди школьников.

Руководители первой биостанции юных натуралистов среди прочего видели своей целью подготовку кадров для сельскохозяйственных, биологических и педагогических вузов. Однако предполагалось, что полученные знания будут полезными в жизни каждого юнната вне зависимости от того, какую профессию он выберет.

В первое время биологическая станция привлекала внимание экскурсиями для детей, рабочей молодежи, учителей и воспитателей детских домов. Ученые-энтузиасты знакомили всех желающих с миром природы в лесном питомнике и на водоемах. Основными темами экскурсий были «Жизнь птиц», «Цветение растений», «Жизнь общественных насекомых (пчел, муравьев)». Собранных во время экскурсий насекомых, а также растения дети забирали с собой, чтобы создавать в школах и детских домах уголки живой природы.

Постепенно на биостанции сформировалась группа практикантов из детей и подростков, которые проводили ежедневные наблюдения и ухаживали за птицами, насекомыми, обитателями аквариумов и растениями.

Восемь заповедей юнната

Состав практикантов постоянно менялся, поэтому выстроить четкую системную работу не получалось. Так родилась идея создать летнюю колонию для юных любителей природы. Инициативу поддержал совет рабочих депутатов Сокольнического района, и уже зимой 1919 года из работавших на станции детей летом выбрали первых натуралистов в возрасте 10–15 лет, наиболее интересовавшихся природой. Долгожданное открытие состоялось 7 апреля 1919 года.

Среди первых юннатов было много сирот и детей, чьи родители не могли их содержать. Биостанция стала для них домом и многим дала путевку в жизнь. По воспоминаниям первых натуралистов, условия не сильно отличались от детдомовских, но зато дети были вовлечены в научную деятельность.

Ребята делали обходы окрестностей, наблюдали за жизнью растений и животных, а полученные данные записывали в специальный дневник. Вот так выглядели наблюдения:

«Всю ночь на участке Биостанции пела болотная камышовка. В 1 час. 30 мин. послышалась первая песня самой ранней певицы — горихвостки. В 1 час. 47 мин. запели зарянки и певчие дрозды. В 2 час. закуковала кукушка. В 2 ч. 04 мин. послышались призывные звуки синицы-гаички. В 2 ч. 11 мин. пробудились пеночка-пересмешник, садовая славка, славка-мельничек. Послышались крики ворон. В 2 ч. 30 мин. слетел со своего гнезда сокол-сапсан, издав резкий крик: «кьяк, кьяк, кьяк»».

Со временем юннаты разделились по интересам, поэтому возникло четыре кружка: ботаников, которых называли огородниками, орнитологов (птичников), энтомологов (насекомников) и гидробиологов (водолюбов).

Дети обустраивали живые уголки и полностью брали на себя уход за флорой и фауной. С первого дня существования колонии они активно занимались сельскохозяйственными работами — сажали овощи, цветы и деревья, набивали парники навозом, работали на огородах и в садах биостанции.

А еще они много думали о том, каким должен быть юный натуралист и какие перед ним должны стоять задачи. Результатом размышлений стали заповеди юного натуралиста, которые дети записали сами. Заповеди гласили:

Наблюдай все, что есть вокруг тебя в природе.

Все свои наблюдения записывай; что возможно — зарисовывай.

При записи точно обозначай место, время и условия наблюдения.

Будь беспристрастен и правдив в описании наблюдений.

Отмечай только такие наблюдения, в правдивости которых не сомневаешься.

Не делай поспешных выводов и заключений из своих наблюдений, не проверив их многократным повторением и, если возможно, тщательно поставленным опытом.

Сообщай все наблюдения в свой кружок и на Биостанцию юных натуралистов, чтобы они принесли пользу в общей работе.

В конце каждого месяца отмечай все перемены, происшедшие в природе за это время.

Примечание: не исполняющий этих заповедей-правил не может считать себя натуралистом.

Биошкола и юннаты-комсомольцы

Осенью того же года было решено открыть круглогодичную школу-колонию, которая официально заработала уже в октябре. Детей поделили на старшую и младшую группы — в зависимости от уровня знаний. Занятия проводили научные сотрудники, которые работали на биостанции. Кроме естественно-научных предметов дети изучали математику, родной язык, литературное чтение, гигиену и другое.

Принимали в школу-колонию с испытательным сроком, за время которого дети имели возможность ознакомиться со всеми сторонами жизни учреждения. Главным условием приема был интерес к природе. Все бюновцы — так воспитанники биостанции, юные натуралисты, называли сами себя — были равны. Ни у кого из них не было личных вещей — все было общее, за исключением белья.

В 1923 году основали комсомольскую ячейку, и юннаты стали активно участвовать в жизни не только родного города, но и страны. Бюновцы устраивали городские праздники, организовывали работу на школьных приусадебных участках, ездили в экспедиции по всем регионам Советского Союза.

О деятельности и достижениях бюновцев писали газеты «Московский комсомолец», «Пионерская правда» и «Молодой ленинец». Дети со всей страны присылали на станцию письма, в которых делились своими успехами и наблюдениями за живой природой, описаниями живых уголков в своих школах и детских домах. Корреспонденции приходило так много, что у директора биостанции Бориса Всесвятского появилась идея создания собственного издания — так в июле 1928 года вышел первый номер всем известного журнала «Юный натуралист», который выпускается и сегодня.

Идею создания секций для юных любителей природы постепенно подхватывали другие ученые. В 1923 году выдающийся натуралист, орнитолог и педагог Петр Смолин открыл свой первый кружок юных натуралистов в Московском зоологическом саду. В то время директором зоопарка был основатель Дарвиновского музея Александр Федорович Котс.

В 1924-м в зоопарке сменилось руководство, и Петр Петрович вынужден был уволиться. В том же году на базе его кружка был организован КЮБЗ — кружок юных биологов зоопарка, который существует до сих пор.

Смолин же перебрался на биостанцию в «Сокольниках», а с ним — и большая часть его учеников. Методика его работы во многом была схожа с принципами бюновцев. Петр Петрович говорил о своей тактике преподавания следующее: «Книжных знаний поменьше, природы побольше, не забывая о связи с современностью. Мы не знаем, какие знания пригодятся в жизни, поэтому я предпочитал не накапливать знания, а совершенствовать способы получения знаний. И природа дает в этом отношении ряд удачных примеров».

Под его руководством на биостанции были придуманы общегородские праздники День птиц и День леса. Ученый способствовал популяризации кольцевания птиц, а также всестороннему изучению в области орнитологии.

Юннаты в Дарвиновском музее

После биостанции в «Сокольниках» Смолин работал еще на нескольких станциях в разных уголках Советского Союза, пока в 1939 году Александр Котс не пригласил натуралиста в Дарвиновский музей на должность экскурсовода. Параллельно с работой в музее Смолин проводил занятия с детьми в разных московских биологических кружках.

В конце 1949 — начале 1950 года Петр Петрович создал юношескую секцию при Всероссийском обществе охраны природы. Вскоре она была преобразована в биологический кружок при Дарвиновском музее, но кружок сохранил самоназвание ВООП. Вооповцы занимались самостоятельной работой в заповедниках и экспедициях, готовились к Всесоюзным биологическим олимпиадам школьников. Показателем успешных результатов занятий в кружке считалось в том числе поступление юнната в высшее учебное заведение, особенно на биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова

Петра Смолина не стало в 1975 году. Многие из его учеников связали жизнь с наукой — несколько десятков человек получили степень доктора наук, более сотни человек стали кандидатами наук, доцентами. Одним из учеников Петра Петровича был известный ученый-зоолог, телеведущий и популяризатор науки Николай Дроздов.

Созданный Смолиным кружок ВООП при Дарвиновском музее и сегодня продолжает принимать детей и подростков в свои ряды. В наши дни в ВООП занимаются ребята, которые любят природу, начиная с пятого класса средней школы. Занятия стартуют в сентябре — на первой встрече все рассказывают о своих летних поездках, связанных с полевыми исследованиями. Весь сентябрь новички считаются гостями. Войти в ряды вооповцев они могут после собеседования, на котором нужно доказать, что месяц, проведенный в компании юннатов и руководителей, прошел для них с пользой.