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Бывшего мужа Екатерины Семеновой нашли мертвым в машине при загадочных обстоятельствах 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
Бывшего мужа Екатерины Семеновой нашли мертвым в машине при загадочных обстоятельствах
Фото: Teleprogramma.pro
Первый муж актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым при загадочных обстоятельствах. Тело Кирилла Сигала, которому было 62 года, обнаружила его сестра. В причинах смерти мужчины будут разбираться следователи.
Отметим, что от Кирилла Сигала Екатерина Семенова родила в свое время дочь Марию.
О Кирилле Сигале известно, что он в прошлом успешный бизнесмен и миллионер. Правда, несколько лет назад он оказался в колонии за многомиллионные махинации.
Добавим, что Кирилл Сигал развелся с Екатериной Семеновой спустя два года после свадьбы. В последние годы от него почти все отвернулись. Пожалуй, только сестра Елена не забыла о нем и навещала мужчину.
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С дочкой в меру возможностей Сигал также поддерживал отношения. Надо добавить, что сейчас его наследница Мария — достаточно успешная актриса. На экране она впервые появилась в далеком 2002 году в сериале «Две судьбы». Тогда она еще посещала детский сад, сообщает «Комсомольская правда».
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Другое , Екатерина Семенова , Комсомольская правда
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