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Владимир Васильев наградил дагестанских медиков, боровшихся с коронавирусом 

Mirmol.ru и ещё 5 21 час назад
Владимир Васильев наградил дагестанских медиков, боровшихся с коронавирусом
Фото: Mirmol.ru
В честь Дня медицинского работника Глава Дагестана Владимир Васильев подписал Указ о награждении медиков, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Согласно Указу, дагестанские медики получат медали «За доблестный труд» (7 человек), Почетную Грамоту Республики Дагестан (42 человека), звание «Заслуженный врач Республики Дагестан» (128 человек).
Помимо этого, еще 41 человек был удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан», а 15 медикам вручили памятные именные часы.
Всего благодарностью Главы Дагестана были отмечены более 10 тысяч медицинских работников.
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