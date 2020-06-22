Девушка украла лифчик и была опозорена перед друзьями 

Пользовательница Reddit с ником sis_swimTA поделилась историей о том, как специально опозорила свою сестру перед ее друзьями. Автор поста была недовольна тем, что девушка берет без спроса ее вещи, и не смогла стерпеть обиду, когда обнаружила пропажу любимого спортивного лифчика.

«Моя сестра все время «занимает» мои вещи. Я беру это слово в кавычки, потому что на самом деле она просто ворует. Я говорила родителя, но они просто попросили ее перестать и никак не наказали», — пожаловалась sis_swimTA.

Устав от этого, она стала хранить вещи в недоступном для сестры месте, но один ее спортивный топ все равно пропал. Автор поста заметила украденную вещь на сестре и решила отомстить, когда у той были гости. Sis_swimTA пришла к ним, устроила скандал и потребовала, чтобы девушка немедленно переоделась и вернула ей лифчик. Сестре пришлось согласиться с такими условиями, но после она пожаловалась родителям.

В итоге автора поста наказали за то, что та опозорила и расстроила сестру. Однако на Reddit девушку поддержали. «Ты поступила правильно, а она не должна была брать чужие вещи! На твоем месте я бы объяснил родителям, что ты не будешь уважать свое наказание, пока они не накажут и сестру», — порекомендовал scm2njs. «Отстой, что твоя мама все время занимает ее сторону и даже не пытается предотвратить воровство твоей одежды», — добавил Dammit_Janet5 и пожелал девушке успехов в поисках иных путей остановить кражи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как случайно раскрыла тайну пропадающих носков. Однако открытие скорее испугало, чем обрадовало девушку: оказалось, что ее мать в течение четырех лет складывала все ее носки в специальном комоде и не говорила об этом.