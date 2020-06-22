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Джастин Бибер привлечет к ответственности заявившую о домогательствах женщину 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Джастин Бибер привлечет к ответственности заявившую о домогательствах женщину
Фото: Lenta.ru
Канадский поп-певец Джастин Бибер посвятил серию твитов обвинениям в сексуальных домогательствах, якобы произошедших в 2014 году. Артист представил в Twitter доказательства своей невиновности и пообещал привлечь к ответственности автора слухов.
«Слухи слухами, но обвинения в сексуальном насилии я просто так спустить не могу. Я хотел высказаться сразу, но из уважения ко многим жертвам, которые действительно сталкивались с подобным, хотел убедиться, что собрал достаточно фактов для моего заявления», — объяснил артист. Он отметил, что менее суток назад в новом Twitter-аккаунте с женским никнеймом появились обвинения певца в домогательствах, якобы произошедших в отеле Four Seasons в городе Остин, штат Техас, 9 марта 2014 года.
Бибер подтвердил, что находился в городе в это время с концертом, отметив, что никогда не был в отеле Four Seasons. Он опубликовал переписку с хозяином квартиры, которую снимал с друзьями, а также снимки, подтверждающие, что он все время находился с ними и певицей Селеной Гомес, с которой в то время встречался.
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