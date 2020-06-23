«Не сложилась карьера»: Высоцкая вспомнила, как хотела стать моделью до свадьбы с Кончаловским 

Актриса Юлия Высоцкая в Instagram поделилась снимком из юности. Кадр был сделан 23 года назад — в далеком 1997 году. Тогда звезда жила в столице Англии Лондоне.
«Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий. Эта была сделана в 1997 году. Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм семь сбросить. Не сложилась карьера модели».
Юлия Высоцкая В комментариях пользователи отметили, что звезду вовсе не портили эти семь лишних килограммов. Отметился под записью и композитор Игорь Крутой. «С семью килограммами или без них — Юлечка все равно красавица», — заметил он. больше по теме На пике моды: 46-летняя Высоцкая в худи подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортамиТелеведущая призналась, что в ее гардеробе есть место для повседневной одежды в стиле Casual. Напомним, что примерно через год после тех событий Высоцкая вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. Он старше нее на 36 лет. В браке у них родились двое детей — Мария и Петр.