«Не сложилась карьера»: Высоцкая вспомнила, как хотела стать моделью до свадьбы с Кончаловским 

Актриса Юлия Высоцкая в Instagram поделилась снимком из юности. Кадр был сделан 23 года назад — в далеком 1997 году. Тогда звезда жила в столице Англии Лондоне.

«Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий. Эта была сделана в 1997 году. Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм семь сбросить. Не сложилась карьера модели».