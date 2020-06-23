Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не сложилась карьера»: Высоцкая вспомнила, как хотела стать моделью до свадьбы с Кончаловским 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
«Не сложилась карьера»: Высоцкая вспомнила, как хотела стать моделью до свадьбы с Кончаловским
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Юлия Высоцкая в Instagram поделилась снимком из юности. Кадр был сделан 23 года назад — в далеком 1997 году. Тогда звезда жила в столице Англии Лондоне.
«Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий. Эта была сделана в 1997 году. Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм семь сбросить. Не сложилась карьера модели».
Юлия Высоцкая В комментариях пользователи отметили, что звезду вовсе не портили эти семь лишних килограммов. Отметился под записью и композитор Игорь Крутой. «С семью килограммами или без них — Юлечка все равно красавица», — заметил он. больше по теме На пике моды: 46-летняя Высоцкая в худи подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортамиТелеведущая призналась, что в ее гардеробе есть место для повседневной одежды в стиле Casual. Напомним, что примерно через год после тех событий Высоцкая вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. Он старше нее на 36 лет. В браке у них родились двое детей — Мария и Петр.
Видео дня. Одежда, которая вас старит
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ноги просто бесконечные»: Дайнеко в купальнике на яхте восхитила изящными щиколотками «Ноги просто бесконечные»: Дайнеко в купальнике на яхте восхитила изящными щиколотками «Крутость этой леди зашкаливает»: Брежнева в фиолетовом купальнике очаровала соблазнительными изгибами «Крутость этой леди зашкаливает»: Брежнева в фиолетовом купальнике очаровала соблазнительными изгибами «Выпил 30 шотов водки на свадьбе у Инги»: дочери Меладзе рассказали неизвестные факты об отце «Выпил 30 шотов водки на свадьбе у Инги»: дочери Меладзе рассказали неизвестные факты об отце
Женский форум
Другое , Игорь Крутой , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу»
«Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу»
Не на шутку растолстели
Не на шутку растолстели
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
04:21
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
Звёзды
Харламов высмеял слухи об их разводе с Асмус
01:32
Харламов высмеял слухи об их разводе с Асмус
Звёзды
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
03:22
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
Звёзды Дети
Почему женщинам надо есть клубнику
02:55
Почему женщинам надо есть клубнику
Красота Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение