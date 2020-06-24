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«Хочу быть беременной»: молодая супруга 59-летнего Цекало задумалась о материнстве 

Киноафиша 1 час назад
«Хочу быть беременной»: молодая супруга 59-летнего Цекало задумалась о материнстве
Фото: Киноафиша
Дарина попыталась представить, что находится в интересном положении.
Александр Цекало на день рождения своей молодой жены подарил ей прогулку на яхте, где Дарина позавтракала свежей черешней, а он в это время исполнил для нее семь песен под гитару собственного сочинения.
«Как много людей могут сказать, что в их честь писали песни? Я чувствую себя такой счастливой», — призналась Дарина в публикации в личном микроблоге.
Вечером на праздничный ужин в ресторане к Эрвин и Цекало пришли их друзья, чтобы поздравить виновницу торжества. Среди гостей была беременная подруга Дарины, и ее счастливый вид в предвкушении предстоящего материнства настроил 29-летнюю художницу на соответствующий лад.
Она попыталась представить себя в таком же интересном положении: подставила под свое платьице в горошек кулачок, словно и у нее уже наметился небольшой животик.
Фотографию, на которой запечатлен именно этот момент, Дарина подписала откровенным признанием: «Я внезапно захотела быть такой же беременной».
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Публикация от НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА (@spletnik.tv)
21 Июн 2020 в 2:05 PDT Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в начале прошлого года. Шоумен перед бракосочетанием с молодой подругой познакомил ее со своими детьми от предыдущих отношений. Стоит отметить, что наследники Цекало быстро нашли общий язык с новой избранницей отца.
Супруги демонстрируют в соцсети взаимную и страстную любовь, иногда публикуя в микроблогах весьма пикантные и откровенные снимки.
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