«Хочу быть беременной»: молодая супруга 59-летнего Цекало задумалась о материнстве 

Дарина попыталась представить, что находится в интересном положении.

Александр Цекало на день рождения своей молодой жены подарил ей прогулку на яхте, где Дарина позавтракала свежей черешней, а он в это время исполнил для нее семь песен под гитару собственного сочинения.

«Как много людей могут сказать, что в их честь писали песни? Я чувствую себя такой счастливой», — призналась Дарина в публикации в личном микроблоге.

Вечером на праздничный ужин в ресторане к Эрвин и Цекало пришли их друзья, чтобы поздравить виновницу торжества. Среди гостей была беременная подруга Дарины, и ее счастливый вид в предвкушении предстоящего материнства настроил 29-летнюю художницу на соответствующий лад.

Она попыталась представить себя в таком же интересном положении: подставила под свое платьице в горошек кулачок, словно и у нее уже наметился небольшой животик.

Фотографию, на которой запечатлен именно этот момент, Дарина подписала откровенным признанием: «Я внезапно захотела быть такой же беременной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА (@spletnik.tv)

21 Июн 2020 в 2:05 PDT Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в начале прошлого года. Шоумен перед бракосочетанием с молодой подругой познакомил ее со своими детьми от предыдущих отношений. Стоит отметить, что наследники Цекало быстро нашли общий язык с новой избранницей отца.

Супруги демонстрируют в соцсети взаимную и страстную любовь, иногда публикуя в микроблогах весьма пикантные и откровенные снимки.