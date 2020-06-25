Памфилова рассказала, как сохранить нервную систему

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведет здоровый образ жизни, поэтому у нее крепкая нервная система.
"Чем сложнее, знаете, у меня кураж, азарт появляется. Я не знаю, это второе дыхание или внутренняя сила. У меня жизнь вся такая, она на экстриме. У меня организм такой удивительный — он использует любую возможность: в самолете, в машине — он хоть 15 минут просто отключается и спит. У меня вообще очень здоровая нервная система как у человека, ведущего здоровый образ жизни. Мне 66 лет, как-то я справляюсь и чувствую себя прекрасно в этом смысле", — сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".
Председатель ЦИК добавила, что ее творческие способности "в большей степени открываются ночью".