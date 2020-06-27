Экс-супруга Башарова заявила на него в полицию

По словам актрисы, Башаров «перешел уже все границы», поскольку «ходил по передачам и, используя СМИ, распространял информацию, состоящую из 90 процентов лжи», поэтому теперь должен понести ответственность за сказанное и содеянное. «Пускай теперь разбираются соответствующие органы», — резюмировала Архарова.

Если суд признает артиста виновным, ему грозят исправительные работы и штраф в один миллион рублей, отмечает издание. Кроме того, параллельно ведется расследование по заявлению телеведущей Оксаны Пушкиной , публично попросившей полицию разобраться, почему Башаров рассказывает на телевидении о том, как бил своих жен, и не несет за это наказание.

Ранее Марат Башаров в телешоу «Секрет на миллион» признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в Сети была опубликована петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России. Позже его дочь Амели выступила в поддержку отца, заявив, что его «поливают грязью не за правдивую историю».