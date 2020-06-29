Недавно пока еще супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков наконец-то высказался по поводу новостей об их с певицей разводе. Он заявил, что они с Полиной не живут вместе. Теперь же стало известно, что Гагарина уже закрутила роман с новым мужчиной и, возможно, именно он стал причиной разрыва звезды и фотографа. Один из телеграм-каналов сообщил о том, что Полина встречается с саунд-продюсером ChinKong. Поклонники заметили пару во время свидания около аутлета на Новой Риге. Есть информация, что они познакомились благодаря работе над совместным проектом. Сауд-продюсер сделал несколько ремиксов на треки Гагариной «Камень на сердце», «Смотри», «Небо в глазах». В минуты плодотворной работы они и смогли узнать друг друга лучше. Известно еще и о том, что Полина вот уже полгода работает с мужчиной, следовательно, их отношения могли начаться уже давно. На снимках, сделанных во время встречи Гагариной с саунд-продюсером, которые появились в Сети, видно, как молодой человек обнимает звезду за талию. Кроме того, они мило смотрят друг на друга.
Стало известно, на кого Полина Гагарина променяла Дмитрия Исхакова
Фото: Popcake.tv
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