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В Китае назвали три главных недостатка россиянок 

Medical Note и ещё 2 19 часов назад
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Фото: Medical Note
Журналист из Китая перечислил причины, по которым иностранцы не спешат жениться на русских женщинах. Как оказалось, дело в характере россиянок. Об этом пишет портал Sohu.
Как объяснил автор статьи о России, русские женщины, безусловно, привлекают своей красотой. Но сильно отталкивают потенциальных женихов дерзким характером.
Также смущает иностранцев, что русские женщины регулярно позволяют себе употреблять спиртное.
«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — отметил журналист из Китая.
Кроме того, некоторых женихов отпугивает расхожее мнение о том, что многие россиянки после свадьбы перестают за собой следить и поправляются.
Автор статьи заявил, что считает это «пережитком», отметив, что современные россиянки трепетно относятся к фигуре и правильно питаются.
Источник: Sohu
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