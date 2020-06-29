Мужчина раскрыл страшный семейный секрет спустя 40 лет 

Житель английского города Нанитон, графство Уорвикшир, 40 лет не знал, как умерла его мать, пока не разместил объявление в местной газете. О том, как он раскрыл страшный семейный секрет, сообщает издание Daily Mail.

44-летний Йен Каннингем (Iain Cunningham) потерял мать Айрин (Irene), когда ему было три года. До того, как ему исполнилось 18 лет, его отец Дон (Don) отказывался говорить о ней, так как это было слишком болезненно для него. Ребенок даже ни разу не видел фотографий покойной матери. Когда Йену исполнилось 18 лет, Дон достал коробку с вещами Айрин с чердака и показал сыну.

Спустя много лет, когда дочери Йена исполнилось три года — столько же, сколько было ему, когда умерла Айрин, он все больше задавался вопросом о том, что с ней случилось и как это повлияло на него. Он опубликовал объявление в газете и связался с ближайшим окружением матери. Он нашел ближайших друзей Айрин, ее одноклассников, бывших коллег, родственников и бывших соседей, которые помогли ему восстановить портрет родительницы.

Дон встретил Айрин в возрасте 18 лет на танцах в танцзале Локарно Ковентри. Пара поженилась в ноябре 1973 года. Айрин забеременела Йеном два года спустя. Но вскоре после рождения Йена в январе 1976 года Айрин сказала лучшей подруге, что страдала от галлюцинаций, когда восстанавливалась после родов в больнице и не могла спать, когда вернулась домой.

Ее врач диагностировал у нее послеродовой психоз, и Айрин была направлена в психиатрическое отделение местной больницы. Там ее седатировали и провели электрошоковую терапию, а вскоре после этого она вошла в кататонический ступор — состояние, когда больные остаются полностью неподвижными и неконтактными. После того, как она очнулась, она сильно изменилась: стала параноидальной и отстраненной.

«Это был другой мир — врачи не давали вам никакой информации и вам не сообщали, какие препараты они использовали и для чего. Моя жизнь состояла из ежевечерних походов в больницу. Я просто сидел рядом с человеком, который был абсолютно неконтактен» — прокомментировал эту историю Дон. Он добавил, что никто не объяснил ему, что такое кататонический ступор.

После девяти месяцев, проведенных в Больнице, Айрин выписали, и она провела 18 месяцев дома, во время которых она была счастлива, брала Йена на прогулки в парке и встречалась с друзьями. Но через какое-то время она стала безумной, ее бессонница вернулась, и ее снова госпитализировали. Через три месяца после этого брат Дона Том позвонил ему на работу и сообщил, что Айрин умерла.

Йен рассказал, как фотографии и воспоминания о его матери помогли ему узнать, что до болезни она была «молодой, яркой и веселой личностью» и понять, сколько он для нее значил. Теперь Йен и Дон более открыты и лучше понимают друг друга. Дон добавил, что он тоже стал лучше понимать, почему потерял жену.

Послеродовой психоз — серьезное психическое заболевание, которое может заставить молодых матерей переживать галлюцинации и заблуждения. Он поражает одну-двух из тысячи рожениц.