«Любая девочка любит, когда ее любят»: Лобода похвасталась шикарным букетом синих роз 

37-летняя украинская певица Светлана Лобода поделилась в своем микроблоге новой фотографией. На снимке Лобода позирует в черном коротком облегающем платье на каблуках, а в руках держит огромный букет редких синих роз.

«Любая девочка любит, когда ее любят», — подписала кадр Светлана Лобода.

От кого конкретно получила букет Светлана, певица, конечно же, не сообщила, но поклонники уверены, что от возлюбленного или, как минимум, настойчивого ухажера, ведь в последенее время шикарные букеты роз на страничке певицы стали частым явлением.

Впрочем, артистка о делах сердечных не распространяется, так что подписчикам остается только строить предположения, что происходит в личной жизни Светланы Лободы.

Также в комментариях поклонники певицы обратили внимание и на стройную фигуру Светланы и ее длинные ноги. Певица недавно рассказала о том, что занимается спортом пять раз в неделю с тренером. Даже во время карантина она не меняла привычный образ жизни и продолжала упорно заниматься.

Лобода придерживается безглютеновой диеты, которая тоже дает свои результаты. Благодаря такому упорному труду, Светлана смогла сохранить фигуру после рождения детей и теперь получает множество комплиментов от поклонников.