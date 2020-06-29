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«Любая девочка любит, когда ее любят»: Лобода похвасталась шикарным букетом синих роз 

Экспресс газета и ещё 2 8 часов назад
«Любая девочка любит, когда ее любят»: Лобода похвасталась шикарным букетом синих роз
Фото: Экспресс газета
37-летняя украинская певица Светлана Лобода поделилась в своем микроблоге новой фотографией. На снимке Лобода позирует в черном коротком облегающем платье на каблуках, а в руках держит огромный букет редких синих роз.
«Любая девочка любит, когда ее любят», — подписала кадр Светлана Лобода.
От кого конкретно получила букет Светлана, певица, конечно же, не сообщила, но поклонники уверены, что от возлюбленного или, как минимум, настойчивого ухажера, ведь в последенее время шикарные букеты роз на страничке певицы стали частым явлением.
Впрочем, артистка о делах сердечных не распространяется, так что подписчикам остается только строить предположения, что происходит в личной жизни Светланы Лободы.
Также в комментариях поклонники певицы обратили внимание и на стройную фигуру Светланы и ее длинные ноги. Певица недавно рассказала о том, что занимается спортом пять раз в неделю с тренером. Даже во время карантина она не меняла привычный образ жизни и продолжала упорно заниматься.
Лобода придерживается безглютеновой диеты, которая тоже дает свои результаты. Благодаря такому упорному труду, Светлана смогла сохранить фигуру после рождения детей и теперь получает множество комплиментов от поклонников.
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