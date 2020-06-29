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«Кто это к нам приехал?»: Разыграв присоединился к отдыхающей в Адлере Кудрявцевой 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Кто это к нам приехал?»: Разыграв присоединился к отдыхающей в Адлере Кудрявцевой
Фото: Teleprogramma.pro
49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей проводит свои летние каникулы в Адлере. Знаменитость призналась, что будучи еще ребенком, она не раз бывала на этом курорте. По словам телеведущей, за прошедшие годы, санаторий, в котором они останавливались с родителями, претерпел некоторые изменения.
Во-первых, появились люксовые номера, был сделан ремонт, а на территории возвели новые постройки. При этом светская львица все-таки погрузилась в ностальгические воспоминания. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что когда-то она отдыхала здесь с мамой и папой. А сейчас привезла в Адлер свою маленькую дочку Машу.
Примечательно, что навестить близкую подругу на море захотел и виджей телеканала «Муз-тв». Андрей Разыграев дал понять, что именно супруга Игоря Макарова вдохновила его на эту поездку. Шоумен отказался от всех важных встреч и запланированных мероприятий для того, чтобы насладиться долгожданным отпуском. «Кто это к нам приехал?!» — обратилась к Разыграеву Лера Кудрявцева, встретив его с чемоданом.
«Спасительница!» — отозвался Разыграев, отправившись заселяться в свой гостиничный номер.
Лера Кудрявцева на протяжении многих лет общается с Андреем Разыграевым. Супруг телеведущей не имеет ничего против того, что его избранница проводит время со своими друзьями. Так, к примеру, светская львица успела повидаться и с Анфисой Чеховой.
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Другое , Анфиса Чехова , Андрей Разыграев , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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