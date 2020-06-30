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Мамина гордость: 14-летняя дочка Волочковой будет учиться в престижном лицее 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Мамина гордость: 14-летняя дочка Волочковой будет учиться в престижном лицее
Фото: Teleprogramma.pro
После расставания с бизнесменом Игорем Вдовиным 44-летняя балерина долгое время не поддерживала с ним никаких отношений. Позже Анастасия Волочкова призналась, что решила помириться с экс-возлюбленный исключительно ради их общей дочери. Экс-солистка Большого театра понимала, что ее наследница нуждается как в материнской любви и заботе, так и в отцовском внимании. Знаменитость не возражала против того, что бывший избранник стал навещать их на праздниках и по долгу гостил в ее загородном особняке.
Однако в какой-то момент Ариша (Так балерина называет дочь, — Прим. ред.) решила переехать жить к папе. На тот момент Игорь наладил личную жизнь. Дочка Волочковой с легкостью нашла общий язык с нынешней возлюбленной отца — Еленой. Со своей мачехой девочка ходит на кинопремьеры и за покупками в модные бутики. Избранница Игоря сделала все для того, чтобы подружиться с его наследницей. С падчерицей Елена общается на равных. Так, словно они близкие подружки. Сама Ариадна дала понять, что очень привязалась к мачехе, утверждая, что они родственные души.
больше по теме Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу14-летняя Ариадна продала свою первую картину-абстракцию и часть денег отдала на благотворительность.
Как пишет 7days, наследница Анастасии Волочковой будет учится в престижном заведении. Девочка была по внеконкурсной программе зачислена в лицей при Высшей школе экономики. К слову, сама балерина пока никак не прокомментировала это радостное известие. Не так давно артистка побывала в Дивеево, наведавшись в Свято-Троицкий монастырь.
Дочка Анастасии Волочковой Ариадна (Фото: Instagram.com/volochkova_art)
Несмотря на то, что Ариадна живет отдельно от звездной мамы, она старается время от времени наведываться в гости к родительнице. В одном из интервью балерина признавалась, что ее наследница предпочитает не привлекать к себе внимание прессы.
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