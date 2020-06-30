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В монгольской провинции Ховд введен карантин для предотвращения распространения бубонной чумы 

ИА Синьхуа и ещё 1 30 июня 2020
Улан-Батор, 30 июня /Синьхуа/ — В монгольской провинции Ховд введен карантин из-за бубонной чумы. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии.
"Это напрямую связано с тем, что 27-летний житель сомона Цэцэг монгольской провинции Ховд в воскресенье был доставлен в больницу после употребления мяса сурка. Предварительные результаты теста показали, что у него диагностирована бубонная чума. Окончательный результат лабораторного анализа будет объявлен во вторник. В связи с этим в данном аймаке проводится ряд мер по ликвидации и предотвращению распространения инфекций", — отмечено в официальном сообщении.
В конце апреля 2019 года супружеская пара умерла от бубонной чумы в монгольской провинции Баян-Улгий из-за употребления в пищу сырого мяса сурка.
Чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки.
По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если не принять соответствующие меры лечения. —0—
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