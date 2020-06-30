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Попавшая в секс-скандал чиновница создала партию для борьбы с проститутами 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Чиновница-украинка создала партию против проститутов
Фото: Lenta.ru
Бывшая заместительница министра инфраструктуры Украины, советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина создала свою политическую партию. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube.
Политическая сила будет называться «Украина против коррупции». Ее целью Клитина назвала «борьбу с политическими проститутами».
По ее словам, на «идиотов в штанах» надежды нет, поэтому она будет бороться с коррупцией самостоятельно.
«Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас», — добавила Клитина.
Осенью 2019 года Клитина попала в секс-скандал. Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков.
Встреча состоялась в ресторане «Околица» в Кривом Роге 25 сентября 2019 года. От «Слуги народа» присутствовали Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков с женой. Они общались с начальником днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на пост главного полицейского Кривого Рога — Сергеем Лукашовым.
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Другое , Красивый секс , После секса , Владимир Захарченко , Антон Поляков , Юрий Корявченков , Роскосмос , Верховная Рада
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