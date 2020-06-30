Чиновница-украинка создала партию против проститутов

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Бывшая заместительница министра инфраструктуры Украины, советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина создала свою политическую партию. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Политическая сила будет называться «Украина против коррупции». Ее целью Клитина назвала «борьбу с политическими проститутами».

По ее словам, на «идиотов в штанах» надежды нет, поэтому она будет бороться с коррупцией самостоятельно.

«Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас», — добавила Клитина.

Осенью 2019 года Клитина попала в секс-скандал. Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков