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«Свадьба через год»: дочь Одинцовой и Немцова сообщила о помолвке 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Свадьба через год»: дочь Одинцовой и Немцова сообщила о помолвке
Фото: Teleprogramma.pro
Борис Немцов ушел из жизни в 2015 году. Политика застрелили в центре Москвы. Близкие до сих пор тяжело переживают эту утрату. У мужчины осталось много наследников. От романа с журналисткой Екатериной Одинцовой у него есть сын Антон и дочь Дина, а также подрастает наследница Софья от секретаря Ирины Королевой. Когда политический деятель погиб, выяснилось, что у него есть еще один внебрачный ребенок от Екатерины Ифтоди.
больше по теме Дочь Немцова в последний момент поменяла платье для бала «Татлер»Дина хотела быть в образе черного лебедя, но в итоге склонилась к более романтичному облику Золушки.
Наследники Немцова стараются держаться в тени. Известно, что его старший сын женился в 2018 году. Теперь собралась вступить в брак и его дочка от Одинцовой. 18-летняя Дина Немцова строит отношения со студентом ВМК МГУ Димитрием Матевосовым. Накануне парень успешно сдал сессию. По всей видимости, он решил, что откладывать важные дела нельзя и на следующий день сделал своей девушке предложение руки и сердца.
Дина сообщила о помолвке в соцсети. Она похвасталась скромным колечком с небольшим бриллиантом, которое теперь красуется на ее безымянном пальце. «Принимаю поздравления», — написала девушка.
По всей видимости, радостное событие произошло на лужайке. Дочка Немцова позировала на фоне зеленого газона. Поклонники стали поздравлять влюбленных и делать им долго совместной жизни. «Дина, безумно неожиданно! Но это прекрасно! Большой, трепетной, всеобъемлющей, преданной и осознанной любви!», «Это очень мило, поздравляем!», «Ничего себе! Поздравляю!», «Поздравляю Диночку! Избранник достойный. Умный и красивый молодой человек!» — стали комментировать пост подписчики.
Позже Дина показала своего жениха и сообщила, когда состоится торжество: «Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок».
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Другое , Борис Немцов , Екатерина Одинцова , Дина Немцова , Ирина Королева
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