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«Спасибо недоброжелателям за мою популярность» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Спасибо недоброжелателям за мою популярность»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович сумела выжать пользу из скандала с Павлом Прилучным. Вот уже неделю социальные сети обсуждают возможный роман актеров: некоторые комментирующие уверены, что именно ради Мирославы Прилучный бросил Агату Муцениеце спустя 8 лет официальных отношений.
Долгое время обе стороны выдерживали молчание, но в четверг, 2 июля, Карпович все же решила высказаться. Журналистам она рассказала, что не обращала внимание на негатив в свою сторону ровно до того момента, как ей не позвонили друзья: близкие люди были очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Саму Мирославу негодование общественности не смущает, поскольку она уже давно научилась абстрагироваться от людской молвы.
«Всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. Спасибо недоброжелателям за мою популярность!», — поиронизировала она в беседе со «Стархит».
На прямые же вопросы о любви к Павлу Мирослава отвечать не стала. Она заявила, что из принципа не афиширует личную жизнь.
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Другое , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
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