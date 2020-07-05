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«Принцесса». Подписчики оценили фото Вирер в красном купальнике 

SPORT24.ru и ещё 3 11 часов назад
Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер порадовала подписчиков новым фото. Итальянка выложила снимок в красном купальнике и с клубникой в руках. При этом находилась спортсменка в джакузи.
Подписчики по достоинству оценили фото 30-летней Вирер. Одни восхищались ее красотой, а другие называли титулованную спортсменку принцессой.
«Принцесса», — написал один из фанатов. «Такая красивая и очаровательная Доротея», — отметил другой подписчик.
Доротея Вирер также является двукратным олимпийским бронзовым призером. Трижды помимо золота чемпионата мира завоевывала бронзу и четырежды — серебро.
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Другое , Доротея Вирер
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