«Принцесса». Подписчики оценили фото Вирер в красном купальнике 

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Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер порадовала подписчиков новым фото. Итальянка выложила снимок в красном купальнике и с клубникой в руках. При этом находилась спортсменка в джакузи.

Подписчики по достоинству оценили фото 30-летней Вирер. Одни восхищались ее красотой, а другие называли титулованную спортсменку принцессой.

«Принцесса», — написал один из фанатов. «Такая красивая и очаровательная Доротея», — отметил другой подписчик.

Доротея Вирер также является двукратным олимпийским бронзовым призером. Трижды помимо золота чемпионата мира завоевывала бронзу и четырежды — серебро.

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