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Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и ужаснулась 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и ужаснулась
Фото: Lenta.ru
Француженка Донна Пере пришла в ужас, когда, вернувшись в свой дом спустя три месяца, обнаружила на кухне проросший картофель, похожий на фантастического мутанта. Об этом случае рассказывает издание The Sun.
В марте 22-летняя Донна купила в супермаркете пакет картофеля. Вскоре был введен карантин, и девушка переехала к своему молодому человеку, оставив картофель на кухне. Вернувшись спустя три месяца домой, она обнаружила, что из пакета с картофелем выросли «щупальца» и распространились по кухне. Ростки достигли метра в длину и даже проросли через щель между столешницей и стеной.
Сначала девушка пришла в ужас, поскольку свет был выключен, и она не сразу поняла, что происходит. После эта ситуация ее рассмешила. Донна поделилась видео с проросшим картофелем в социальных сетях. Ее друзей это повеселило, они отметили невероятность ситуации.
Чтобы навести порядок, Донна потратила несколько часов. Некоторые побеги пришлось разрезать ножницами. Она пересадила картофель, чтобы посмотреть, как он будет расти дальше.
Ранее жительница Великобритании рассказала о том, как поверила в призраков после того, как однажды взглянула на экран видеоняни и увидела на нем чьи-то руки. Позже обратилась к медиуму, который объяснил ей, что, скорее всего, запечатленные ею на снимке руки принадлежат призракам родителей ее мужа.
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