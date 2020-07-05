Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз 

WomanHit.ru и ещё 6 14 часов назад
54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Фото: WomanHit.ru
Испонительница хита «Ягода-малина» познакомилась с будущим мужем в соцальных сетях
«Любви все возрасты покорны» — эту фразы из стихотворения Пушкина еще раз подтвердила певица Валентина Легкоступова, которую многие помнят по незабвенному хиту «Ягода-малина». Еще совсем недавно она пополнила ряды «разведонок», расставшись с мужем, с которым прожила около двадцати лет. А в эти выходные снова вышла замуж. И пусть многие считают, что в России женщина «за пятьдесят» — уже бабушка, которая должна посвятить себя исключительно воспитанию внуков. Валентина, которая выглядит удивительно молодо, этот стереотип опровергает.
Со своим нынешним мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, она познакомилась в социальных сетях. И, по ее словам, влюбилась сразу же. «Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — рассказала певица.
Свадебная церемония прошла в Сочи. Правда, от пышных торжеств пришлось отказаться из-за коронавирусной инфекции — из гостей были только самые близкие. Но, возможно, супруги повторят свадьбу «на бис».
Напомним, Валентина в первый раз вышла замуж за музыканта по имени Игорь, от него у певицы дочь Аннет (ей уже 29 лет). В браке с супругом Алексеем Григорьевым появился на свет сын Матвей. После разводе Валентина продолжает с ним общаться. «Леша сам принял решение уйти. Сейчас мы в нормальных отношениях. А Матвей не общается с отцом. Не знаю, почему так получилось», — грустно признала певица.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
WomanHit.ru: последние новости
Вера Брежнева: «Он сделал мне предложение. Я согласилась» Вера Брежнева: «Он сделал мне предложение. Я согласилась» Любовь Воропаева о Викторе Проскурине: «У нас был мимолетный, пылкий, платонический роман в юности» Любовь Воропаева о Викторе Проскурине: «У нас был мимолетный, пылкий, платонический роман в юности» Тарзан опубликовал архивные кадры со свадьбы с Королевой Тарзан опубликовал архивные кадры со свадьбы с Королевой
Женский форум
Другое , Алексей Григорьев , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
«Ух, горячая»: Летучая засветила пышную грудь
«Ух, горячая»: Летучая засветила пышную грудь
Красотка сводит с ума шпагатами и не только
Красотка сводит с ума шпагатами и не только
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
01:32
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Звёзды
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
02:20
«Не имеют права останавливать мою машину вообще»
Звёзды
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
03:24
Прилучный познакомил детей с новой девушкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение