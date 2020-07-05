54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз 

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Испонительница хита «Ягода-малина» познакомилась с будущим мужем в соцальных сетях

«Любви все возрасты покорны» — эту фразы из стихотворения Пушкина еще раз подтвердила певица Валентина Легкоступова , которую многие помнят по незабвенному хиту «Ягода-малина». Еще совсем недавно она пополнила ряды «разведонок», расставшись с мужем, с которым прожила около двадцати лет. А в эти выходные снова вышла замуж. И пусть многие считают, что в России женщина «за пятьдесят» — уже бабушка, которая должна посвятить себя исключительно воспитанию внуков. Валентина, которая выглядит удивительно молодо, этот стереотип опровергает.

Со своим нынешним мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым , она познакомилась в социальных сетях. И, по ее словам, влюбилась сразу же. «Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — рассказала певица.

Свадебная церемония прошла в Сочи. Правда, от пышных торжеств пришлось отказаться из-за коронавирусной инфекции — из гостей были только самые близкие. Но, возможно, супруги повторят свадьбу «на бис».