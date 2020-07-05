Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном 

После расставания с мужем-юмористом Михаилом Церишенко Катя Семенова жила одна. Однако совсем недавно в ее жизни произошли изменения. К ней переехал ее единственный сын, 34-летний Иван.

— Да, сын живет теперь со мной, — говорит артистка. — Где-то с Нового года мы живем вместе. Не хочу вдаваться в подробности: так получилось. Нам показалось, что так будет удобнее.

Сын Кати // фото: соцсети

Квартира у Кати Семеновой весьма скромная. Несмотря на звездное имя, певица обитает в небольшой однокомнатной квартире в спальном районе Москвы. У звезды была возможность приобрести более просторное жилье, но она отказалась.

— Нам с сыном здесь нормально: не тесно, — продолжает Катя. — Я раньше говорила и сейчас, что переезжать отсюда никуда не хочу. Здесь я выросла, здесь прошло мое детство. Это мой дом!

Самоизоляцию Семенова провела дома. Как и другие артисты, ничем особенным не занималась.

— Я пишу музыку дома, гуляю с собаками, по магазинам хожу, — перечисляет певица. — У меня есть маска: считаю, что этого достаточно. Я ни с кем не целуюсь, ничего не облизываю. Поэтому мой карантин прошел нормально. Один раз выехала на съемку к Андрюше Малахову, потому что тема была хорошая. Андрюша — мой товарищ. Мы с ним дружим уже много лет. Поэтому, если меня приглашают к нему на программу и мне нравится тема, я всегда соглашаюсь.

Артистка знает: некоторые ее коллеги начали возвращаться к работе. Уже сейчас звезды начинают петь на корпоративах. Но сама Катя признается: у нее пока никаких выступлений не намечено.

— С работой у меня никак, — говорит звезда. — Если корпоративы уже пошли, то хорошо. Но меня редко зовут на них. Я обычно не работаю корпоративы. Сейчас у меня начинается работа студийная. А такая работа, чтобы денег заработать, думаю, еще будет не скоро.

Несмотря на отсутствие работы, от летнего отдыха Семенова отказываться не намерена.

На заграничные курорты в этом году звезда не собирается. А вот родное, российское побережье навестить планирует.

— Если получается, в августе в Сочи езжу именно на отдых, — говорит звезда. — Хотя какой сейчас отдых, если мы столько времени отдыхали? Думаю, нескольких дней в Сочи мне будет достаточно. Я в принципе никогда не ездила по путевкам. У меня подруга живет в Сочи. И я каждый год летом обязательно у нее бываю. Обычно приезжаю туда в мае — июне. Но в этом году из-за коронавируса решила, что лучше поехать в августе.

Поклонники Кати не исключают, что на курорт она отправится не в одиночестве. Прошла информация, что у Семеновой появился новый фаворит. Нашим корреспондентам артистка рассказала всю правду.

— Не читайте интернет: там обманывают, — заявляет Катя. — И потом, это вообще ничье дело. Только мое!