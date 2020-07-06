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Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли 

Газета.Ru и ещё 13 5 часов назад
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Фото: Газета.Ru
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады. Об этом сообщает RT.
С соответствующей инициативой выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение также было направлено в Госдуму.
Она подчеркнула, что реализация данного проекта может обеспечить существенную поддержку семьям с низким уровнем дохода.
Согласно предложению Волынец, от платы будут освобождены семьи, где доход на члена семьи в месяц не превышает двух прожиточных минимумов.
"Установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", — сказано в ее обращении.
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Другое , Ирина Волынец , Общественная палата России , Госдума
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