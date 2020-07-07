В Россию едет «чумной доктор» 

Неутомимая в производстве и инкубации всяческой заразы Азия преподнесла сюрприз в виде вспышки «Черной смерти» — очага бубонной чумы на севере Китая и в западной Монголии.

Сейчас власти двух стран делают все возможное, чтобы локализовать район заражения. В китайском регионе Внутренняя Монголия, в городе Баян-Нур, где был зафиксирован первый заболевший чумой, объявлен 3-й уровень угрозы эпидемии. Вплоть до конца 2020 года там введены экстренные меры безопасности.

«Нулевым пациентом» в Китае оказался скотовод. По долгу кочевой службы азиатские пастухи месяцами живут в полях, среди грызунов, основных переносчиков бубонной чумы. И это половина беды. Штука в том, что у степных народов принято употреблять в пищу мясо сурков. Поэтому, бубонная чума, которая зарождается в популяции грызунов, в таких условиях очень быстро переносится на человека — если не через мясо, то через блох.

Для справки: как правило, бубонная чума попадает в человеческое общество посредством зараженных блох, живущих на монгольских сурках — тарбаганах. Охота и приготовление блюд из тарбаганов запрещены, именно из-за опасности заражения чумой, но местные ковбои игнорируют эти предписания.

В данный момент администрация региона Внутренняя Монголия выявляет всех лиц, контактировавших с зараженным пастухом. Сам «нулевой пациент» изолирован, его самочувствие по заверениям китайских медиков, удовлетворительное. Жителям Баян-Нура предписано немедленно обращаться к врачам в случае слабости и высокой температуры, не посещать ареалы обитания грызунов, не употреблять их мясо в пищу, соблюдать строгую личную гигиену.

Однако трагедия в том, что аналогичные пищевые пристрастия и кочевой образ жизни наблюдаются в соседней с Китаем и также граничащей с российским Алтаем западной Монголии. Там за последние дни выявлено два случая инфицирования бубонной чумой. Пока два человека попали в больницу — молодые парень и девушка. Причем, в тяжелом состоянии. Выявлены 60 человек, с кем зараженные контактировали на момент появления первых внешних признаков болезни. Эти люди изолированы в обсерваторы и проходят антибактериальную терапию. Всего же потенциально инфицированных может быть около полутысячи, поэтому власти Монголии приняли решение установить блокаду на въезд и выезд в очаге заражения — городе Ховд.

Пока чума распространяется в пограничном с Россией регионе и бактерия не перешагнула через границы федерации. Российские специалисты полагают, что опасности нет, пока врачам сопредельных стран удается отслеживать и изолировать заболевших на стадии бубонной чумы.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Нефедов считает, что критически важно не допустить превращения бубонной формы чумы в легочную форму — тогда она начнет передаваться не только от грызунов, но и от человека к человеку. Это может привести к полноценной эпидемии и тогда, скорее всего, затронет и население России. В отсутствии своевременной антибактериальной терапии чума способна убить взрослого человека за двое суток.

На счастье, несмотря на так называемую «оптимизацию», сокращение больниц и специализированных лабораторий, в России до сих пор сохранились серьезнейшие наработки для борьбы с чумой, сделанные еще во времена Советского Союза. В огромной стране была создана широкая сеть противочумных институтов, которые работают по сей день. С этой заразой советская власть боролась упорно и последовательно. Первой «отечественной» эпидемией чумы считают вспышку её легочной формы в Приморском крае в 1921 году, пришедшей из Китая. А последний раз случай заражения чумой в Российской Федерации фиксировался на Алтае в 2016 году.

Кстати, практически за все время советской власти, с 1921 по 1989 год в союзных республиках (в основном — среднеазиатских и закавказских) наблюдалось лишь 3639 случаев инфицирования чумой, а погибли 2060 человек. И то массовая смертность имела место до середины 1940-х годов, а после войны, с началом применения специализированных лекарств, количество смертей сократилось до единиц. Сегодня летальные исходы при бубонной чуме при своевременно начатом лечении составляет всего 5–10%.

Справка: вплоть до начала XX века чума считалась неизлечимой. Смертность пациентов при бубонной форме чумы достигала 95 процентов, а при легочной все 100 процентов. Первую эффективную вакцину против чумы в начале XX века создал русский ученый Владимир Хавкин. Позже арсенал лекарств был дополнен антибиотиком стрептомицином — его открыл американский микробиолог Зельман Ваксман.