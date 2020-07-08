31-летняя Татьяна Брухунова , помощница и по совместительству жена 74-летнего артиста-сатирика Евгения Петросяна , накануне похвасталась своим новым приобретением. Девушка обожает шоппинг и в период самоизоляции не прекратила покупки, перейдя в онлайн-магазины. В этот раз Брухунова продемонстрировала самую желанную сумочку этого лета — торбу из ткани цвета сочной зелени.

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Модница тут же поспешила ее выгулять. Более того, аутфит Брухунова дополнила самым летним головным убором — панамой.

«Вы уже купили панаму? Самый модный аксессуар 2020. Я на днях вспомнила о хлопковой панаме, которую купила 7 лет назад в Риме. Мне очень нравится этот тренд», — призналась девушка. Брухунова запечатлелась на фоне городской зелени. По традиции, подписчики поспешили оценить выбранный Татьяной наряд и аксессуары.

«Прекрасный стиль у Вас. Спокойный, элегантный, гармоничный. Приятно смотреть», «Лучок просто вау!», «Вам очень идет! А я примеряла, но так и не решусь это носить в повседневной жизни», «Как модненько, а сумка милашка», «Хорошо, что Вы не как все!», «Танюша — эталон красоты и стиля. Безупречный вкус. Все гармонично всегда подобрано», — поспешили с комплиментами в комментариях.