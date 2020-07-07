В Англии собаку оставили на улице с грустной запиской 

Неизвестные оставили лабрадора у ворот питомника с грустной запиской на ошейнике. На листке было написано, что за 10 лет пёс «так и не научился себя хорошо вести».

Здравствуйте. Пожалуйста, можете ли вы принять меня? Мой владелец бросил меня через 10 лет, потому что я не научился быть хорошим. Так что я вернулся сюда, где он меня нашел. Спасибо, что присматриваете за мной, извините за неудобства, — цитирует текст записки «Экспресс Газета».

Инцидент произошёл возле питомника для бездомных животных в Вейле, графство Кент. На данный момент сотрудники пытаются найти бывшего хозяина. Кличка собаки неизвестна. Его взяли под опеку.