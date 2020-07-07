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В Англии собаку оставили на улице с грустной запиской 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
В Англии собаку оставили на улице с грустной запиской
Фото: pixabay.com
Неизвестные оставили лабрадора у ворот питомника с грустной запиской на ошейнике. На листке было написано, что за 10 лет пёс «так и не научился себя хорошо вести».
Здравствуйте. Пожалуйста, можете ли вы принять меня? Мой владелец бросил меня через 10 лет, потому что я не научился быть хорошим. Так что я вернулся сюда, где он меня нашел. Спасибо, что присматриваете за мной, извините за неудобства, — цитирует текст записки «Экспресс Газета».
Инцидент произошёл возле питомника для бездомных животных в Вейле, графство Кент. На данный момент сотрудники пытаются найти бывшего хозяина. Кличка собаки неизвестна. Его взяли под опеку.
Ранее NEWS.ru передавал, что жительница Канады побила оппонентку собакой и попала на видео. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.
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