«Я рыдала и билась в истериках»: Юлия Савичева вспомнила сотрудничество с Максимом Фадеевым 

Певица Юлия Савичева вспомнила время, когда она сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым . Как известно, звезды из одного города — Кургана. Именно благодаря продюсеру она в свое время очутилась на «Фабрике звезд» и стала популярной исполнительницей. По словам певицы, в ее жизни были непростые моменты, когда ей просто не хотелось выступать. Она не могла почувствовать себя настоящей женщиной. Она в то время безумно хотела ребенка.

«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, если сейчас не приму это решение — попаду в больницу выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна».