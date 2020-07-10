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Меган Маркл сочла себя слишком известной 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Меган Маркл сочла себя слишком известной
Фото: Lenta.ru
Жена принца Гарри Меган Маркл испугалась, что ее годовалый сын Арчи не общается со сверстниками, и сочла себя слишком известной, чтобы посещать детские собрания. Об этом изданию Daily Mail рассказал близкий друг герцогини.
«Меган говорит, что Арчи нужно обретать социально-эмоциональные навыки, находясь в обществе других детей, — то, что он не может получить при общении со взрослыми, — подчеркнул анонимный собеседник. — В идеале, Меган хотела бы посещать со своим сыном детские собрания, которые проходят несколько раз в неделю. Это позволило бы Арчи играть со сверстниками и развиваться».
Однако Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. «По ее словам, она слишком известна для того, чтобы заниматься обычными вещами, — пояснил ее знакомый. — Меган использует любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например, в Zoom, но это не заменяет живое общение».
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе сообщалось, что первоначально пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. Им пришлось поторопиться с переездом из-за пандемии.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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