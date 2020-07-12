Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Необратимые нарушения мозга»: состояние Бари Алибасова 

Russianshowbiz.info и ещё 11 21 час назад
У Бари Алибасова нашли необратимые нарушения мозга
Фото: Russianshowbiz.info
О лечении своего знаменитого отца в психбольнице сообщил Бари Алибасов — младший.
Сын рассказал, что Бари Алибасов до августа 2020-го будет лечиться в столичной психиатрической больнице, пишет «Комсомольская правда». Врачи обнаружили у продюсера необратимые нарушения в коре головного мозга. Ему поставили диагноз «корсаковский психоз», который часто проявляется на последней стадии алкоголизма. Заболевание сопровождается проблемами с памятью и снижением уровня интеллекта.
Бари Алибасов-младший считает, что шансы на возвращение к нормальной жизни у его отца не очень велики. Ближайшее два года его ждет реабилитация в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.
Russianshowbiz.info: последние новости
Гоген Солнцев рассказал о жизни с пожилой супругой Гоген Солнцев рассказал о жизни с пожилой супругой Ирина Пегова призналась, что ее осчастливил развод Ирина Пегова призналась, что ее осчастливил развод Отец Фриске обвинил Шепелева в растрачивании ее наследства Отец Фриске обвинил Шепелева в растрачивании ее наследства
Другое , Бари Алибасов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Как живет сейчас звезда 90-х Лена Зосимова
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Молодая жена Петросяна отказалась угождать ему
Молодая жена Петросяна отказалась угождать ему
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
Какие ошибки совершают женщины после секса
02:18
Какие ошибки совершают женщины после секса
Любовь
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
00:15
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение