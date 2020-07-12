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Басков поддержал голодающего Жидкова 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Басков поддержал голодающего Жидкова
Фото: ИД "Собеседник"
36-летний Иван Жидков решился на смелый эксперимент. Артист начал практиковать лечебное голодание и для этого отправился в Горный Алтай. На целую неделю Иван полностью отказался от еды. И результатом остался доволен! — Это совершенно новый для меня опыт, — делится артист. — Я, оказывается, ничего не знал о детоксе до приезда сюда. Голодает Жидков в специализированном центре под присмотром врачей. Надо сказать, что попасть сюда может каждый. Правда, это удовольствие не из дешевых. За недельное проживание в двухместном номере придется заплатить 77 тысяч рублей. Самая дорогая программа обойдется в 182 тысячи рублей. В эту сумму входит двухнедельное голодание в центре и проживание в двухкомнатном двухместном номере при одноместном размещении.
Пансионат
Но актеру на свое здоровье денег не жалко. Он признался, что сразу втянулся в процесс и за три дня скинул четыре килограмма. — Самый чистый воздух на планете, горные реки и мощнейшее очищение организма, честно говоря, приводят меня в восторг, — заявил артист. — Я не ем четвертые сутки. Полная перезагрузка организма как физически, так и психологически. Весь день расписан процедурами: так что скучать не приходится. Голодающему Жидкову многие подписчики сочувствуют: мол, зачем отказываться от еды? А вот коллеги осыпают Ивана комплиментами. Поддержал актера и вечно худеющий Николай Басков. «Золотой голос России» написал ему: «Круто, молодец!» Надо сказать, что и сам Басков недавно очищал свой организм в элитной клинике в Карелии. По слухам, за это он заплатил около миллиона рублей. Но результатом Николай доволен: он подтянулся, похудел и заметно помолодел.
Николай Басков
Изменения во внешности уже заметны и у Жидкова. Иван уверяет, что в последнее время он вообще сильно изменился и пересмотрел свои взгляды. — Вредные привычки, переедание и несдержанность очень быстро могут завладеть нами и испортить жизнь, — считает актер. — У меня был период мощной распущенности! Гуляй, рванина, как говорится. По итогу счастьем там и не пахло. На мой взгляд, самое качественное проживание жизни заключается в том, чтобы быть здоровым, иметь любящую семью и цели, которые тебя зажигают.
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Другое , Иван Жидков , Николай Басков
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