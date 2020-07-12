В 97 году песня «Голубая Луна» буквально взорвала общественность. Ее пели студенты, рабочие, интеллигенты. Эпатажному дуэту Бориса Моисеева и Николая Трубача подпевала вся страна. Однако на самом пике славы Трубач пропал. Оказывается, из-за плотного рабочего графика иммунитет певца не выдержал, и он заболел сложнейшей пневмонией. Двустороннее воспаление легких развивалось стремительно, Николая без сознания привезли в больницу, и медики несколько недель боролись за его жизнь. Затем болезнь дала осложнения, и он провел в больнице еще 8 месяцев. Стоял вопрос даже об иссечении одного легкого. Николай вспоминает, что это был очень трудный период жизни. Он не мог самостоятельно даже помыться, не было сил. За ним ухаживала его верная жена Елена Вершубская (Кстати, именно она автор скандального дуэта). Елена поставила мужа на ноги и ему удалось избежать хирургической операции. Когда Николай Трубач поборол болезнь, он переосмыслил свою жизнь. Певец осознал, что нет ничего важнее семьи и близких. Он решил ограничить сцену и ни разу об этом не пожалел. Сегодня Николая Трубача лишь иногда можно увидеть на сборных концертах звезд 90-х. Фото: социальные сети
Как сегодня живет и чем занимается исполнитель хита «Голубая луна»?
Фото: New Magazine
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