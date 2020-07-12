Дубцова изменила мужу с Тимати 

Еще два года назад ведущая премии Муз-ТВ Ксения Собчак , представляя рэпера Тимура Юнусова , известного всем как Тимати, язвила, что его маме Симоне Яковлевне явно не по душе нынешняя спутница сына — модель Анастасия Решетова (подробности). И даже после того, как прошлой осенью она родила рэперу наследника Ратмира, отношение родительницы к Насте нисколько не улучшилось. А ее недавний визит к ним на квартиру с целью проведать внука, которого она долго не видела из-за карантина, и вовсе завершился скандалом.

— Перед вами «горе-мать», делающая все не по стандартам «яжматерей», — написала на следующий день Решетова в Instagram. — В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и — о ужас! — даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не кого-то еще. Ратыч вроде ничего против не имеет.

Кто именно обвинил ее в неправильных действиях с ребенком, модель не уточнила, однако подписчики сразу связали недовольный пост с визитом Симоны Яковлевны и сошлись во мнении, что претензии в адрес Анастасии исходили именно от мамы Тимати.

Мнения подписчиков Решетовой, прочитавших ее сообщение, разделились.

— Симону давно пора в бан с ее типа «воспитанием», — возмутилась официальный представитель дома культуры Калининского района Тверской области.

— Уж лучше все это, чем у бабушки пальцы на ноге облизывать, — подхватила Надежда Лекомцева, намекая на прошлогоднее видео, где шестилетняя дочь Тимати — Алиса разучивала с Симоной Яковлевной стихи и вдруг брала в рот большой палец ее ноги.

— Ну вот сдадите после года анализ на иммуноглобулин IgE и тогда посмотрите, права ли была Симона или нет, — возразила специалист по полезным продуктам Sinenika.

— Симона Яковлевна вырастила троих детей, — вступилась за маму Тимати Зара Мустафаева. — Не думаю, что она что-то плохое посоветует, тем более родному внуку.

Давняя знакомая Тимати — бывший продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина , ездившая на гастроли с ним и другими участниками «Фабрики звезд» Игоря Крутого — с уверенностью нам заявила:

— Симона изначально была против союза Тимати с Решетовой. Ей больше нравилась мать его дочери Алиски Аленка Шишкова. Она более презентабельная и покладистая. А Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась. Мать из нее никакая. Мне кажется, она и матерью не хотела быть. Родила только ради того, чтобы привязать к себе Тимана. Это был ее последний шанс. И ей помогло, что Тиману хотелось пацана больше, чем девочку. Он сам мне об этом говорил еще во время гастролей «Фабрики».

Тиман всегда предпочитал свободные отношения. В брак ни с кем вступать не спешил. Зачем ему штамп в паспорте? Чтобы потом тратить время, силы и деньги на бракоразводные процессы?

Когда я начала работать с «Фабрикой», он встречался с очень красивой девочкой Викусей, которая потом ушла от него к Стасу Пьехе . Она сопровождала Тимана на все концерты в близлежащих от Москвы городах. А во время дальних поездок ему скрашивала досуг Ира Дубцова, которая только вышла замуж за солиста группы «Плазма» Рому Черницына.

В какой-то момент на гастроли с «фабрикантами» отправили Влада Пряникова — будущего директора Димы Билана . У него произошел с ними конфликт из-за того, что он не разрешал им тусить и требовал сливать информацию друг про друга. «Вы меня затрахали! — кричал на них Пряников после одного из концертов. — Я расскажу руководству, как Тимати с Дубцовой в гостинице устраивали оргии. Я видел, как она ночью выходила из его номера. А до этого оттуда доносились громкие крики и стоны».

Приходилось мне общаться и с мамой Тимура. В промежутках между турами она привозила Тиману его любимую черную водолазку с черепом и еще какую-то одежду. А один раз забирала его с гастролей, когда за ним не смогли приехать друзья — будущие партнеры по Black Star Пашу и Вальтер, которые пытались слопатить с ним бизнес.

Бывало, другие родители доставляли нам беспокойство. Помню, тетя Ляля, мама покойного Ратмира Шишкова , в честь которого Тиман назвал сына, постоянно шарила в автобусе и собирала потерянные им вещи. А когда Ратмир однажды ушел гулять и забыл телефон, звонила всем и разыскивала его.

У Симоны с Тиманом таких проблем не возникало. «Мама у тебя строгая?» — спрашивала я его. «Она у меня очень умная и понимающая», — говорил он. Как любая еврейская мама, Симона хочет для сына всего самого лучшего. Когда ситуация выходит из-под ее контроля, она может взять все в свои руки. И Тиман против нее никогда не попрет. Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку. Поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой.