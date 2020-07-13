Женщина за минуту заразила коронавирусом 71 человека 

Женщина вернулась из-за границы и заразила новой коронавирусной инфекцией 71 человека, проведя в лифте одну минуту. Об этом сообщается на сайте Daily Star.

Работники Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали о необычном случае распространения COVID-19. 19 марта женщина, зараженная коронавирусом, приехала из США в Китай. Болезнь протекала бессимптомно, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Тем не менее, женщина на две недели самоизолировалась в квартире и исключила любые контакты с внешним миром.

Несмотря на неукоснительное следование правилам, она распространила смертельно опасный вирус и заразила соседей. Это произошло во время одиночной поездки на лифте. Специалисты подчеркивают, что бессимптомные пациенты по сей день представляют наибольшую опасность для окружающих.

Ранее в июле сообщалось о жителе американского штата Техас, который посетил «коронавирусную вечеринку» и умер. 30-летний мужчина пришел на массовое мероприятие, участники которого специально собрались вместе, чтобы проверить, заразятся ли они коронавирусом. Перед смертью американец признался медсестре: «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий».

В начале июля стало известно, что американские студенты специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот, кто первым из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это «победитель» получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».