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Популярная блогерша умерла во время беременности 

Lenta.ru и ещё 2 13 июля 2020
Популярная блогерша умерла во время беременности
Фото: Lenta.ru
Популярная британская блогерша Николь Теа (Nicole Thea) скончалась в возрасте 24 лет во время беременности. Об этом сообщила ее мать в Instagram-аккаунте.
Теа была известна в интернете как YouTube-блогерша, танцовщица и дизайнер аксессуаров. В последних видео она рассказывала о своей беременности. На момент смерти она была на восьмом месяце.
По словам матери блогерши, нерожденный сын, которого назвали Рейн (Reign), также скончался. В настоящее время причина смерти не сообщается. «Мы, ее семья, просим не беспокоить, так как наши сердца разбиты, и мы с трудом пытаемся справиться с произошедшим», — добавила мать.
В комментарии также указано, что на канале блогерши еще выйдут несколько новых видео, которые она сняла заранее. Мать и партнер Теа, Глобал Бога (Global Boga), решили выпустить их, несмотря на ее смерть. Впервые о беременности блогерша сообщила в ролике в апреле этого года.
Николь Теа проживала в Лондоне и регулярно делала публикации в Instagram и видео на YouTube о беременности. Во многих из них принимал участие и ее партнер. В постах пара регулярно говорила о радости из-за предстоящих родов и желании воспитать собственного ребенка.
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