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Как живут люди с необычными именами 

Lenta.ru 4 часа назад
«Быть тезкой Билана — выгодно»
Фото: Lenta.ru
Сделать жизнь ярче можно даже с помощью паспортных данных. Человека, из-за имени которого делают мемы, или тезку Димы Билана нельзя перепутать ни с кем другим. «Лента.ру» при поддержке glo™ поговорила с людьми с необычными именами и узнала, какие гиперощущения они испытывают, благодаря своим именам.

Дима Билан — о знаменитом тезке и способах знакомиться с девушками

«Меня зовут Дима Билан. Да, по паспорту. Нет, меня назвали не в честь певца», — примерно такой заготовкой я отвечаю всем при знакомстве. Я родился на девять лет позже небезызвестного господина, но с нынешней звездой меня, правда, ничего не связывает.
У матери уже было два сына, так что с моим именем родители мучились долго, в последний момент остановились на Диме. Мне кажется, тогда это имя было очень популярным, со мной в классе учились аж три Димы, поэтому меня всегда называли по фамилии.
Повышенное внимание я ощутил классе в пятом. Все наши девочки начали слушать Билана, покупали его диски, а по радио сутками крутили его хит «На берегу неба». Меня спрашивали, не родственник ли я, откуда у меня такая фамилия. Родители толком никогда не объясняли, вроде бы у нас были украинские корни, оттуда фамилия и перекочевала.
Сам я всегда слушал рэп, но знаменитый тезка заставил меня быть в курсе всех его новых хитов. Из каждой новой песни одноклассники находили особо смешную строчку и напевали ее при мне неделями. Помню, как-то целый год ходили и тыкали в меня пальцем со словами: он знает точно, «невозможное возможно».
Но я никогда не обижался, это было смешно. Когда Билан первый раз поехал на Евровидение, мы с друзьями даже вечеринку закатили по этому поводу. Болели за него, как за родного. Хорошо, что он поехал второй раз, все-таки наша фамилия стала весомей после победы на конкурсе.
После школы я уехал в Москву учиться и стал пользоваться своим именем для знакомства с девушками. Я никогда не выдавал себя за певца, хотя чем-то похож на него. Я ведь петь не умею, поэтому за двойника полностью сойти не могу. Но несколько раз говорил, что я его родственник и паспорт показывал. Это всегда срабатывало.
Так что быть тезкой Билана оказалось даже выгодно. Единственное, меня удивляет, когда кто-то спрашивает, не мой ли это псевдоним и не менял ли я в последние годы паспортные данные. Да зачем мне это надо? Хотя мама подфартила мне с именем, конечно.
В 20 лет я переехал в Милан. В Италии редко встретишь человека, который знает Диму Билана, поэтому мой успех остался на родине. Одно время одержимые поклонницы и боты писали мне во ВКонтакте, поэтому я изменил там свое имя.
Я люблю рассказывать друзьям-иностранцам о знаменитом тезке, о его победе на Евровидении, показываю его старые клипы. Например, «На берегу неба» снимался в Венеции, поэтому он всегда номер один в моем списке.
Так уж вышло, что я стал тезкой знаменитости. Насколько это полезно, жизнь покажет.

Марцелла Давитая — о преимуществах редкого имени и мемах от окружающих

Я закончила ВШЭ и учусь на PHD в Колумбийском университете. Занимаюсь макроэкономикой. Но чаще всего незнакомые люди спрашивают не о профессии, а о моем имени. И моментально запоминают меня.
Я грузинка, но и там имя Марцелла не встретишь. Я ни разу не слышала, чтобы оно где-то упоминалось. С именем постаралась прабабушка — она любила оперу, и ее любимой певицей была полька Марцелина Коханьска. Прабабушке так нравился голос Марцелины, что она настояла на том, чтобы меня назвали в ее честь.
Мое имя похоже на итальянский вариант имени Марчелло. Насколько я знаю, там это типично мужское имя. Когда Коханьска переехала в Италию и начала петь в опере, ее стали называть на итальянский манер Марчелина. Так имя перекочевало к женщинам, но особой популярностью пользоваться не стало.
Когда я училась в школе, мне постоянно придумывали различные прозвища, соревнуясь в остроумии. На одной олимпиаде моя подруга заметила, что вместо Марцеллы на моем бейджике написано Моцарелла — с тех пор в школе за мной закрепилось это прозвище. Друзья до сих пор делают мемы, помещая мое фото рядом со снимком пиццы.
Я ни разу не слышала, чтобы люди говорили, что у меня красивое имя. Все только удивляются ему. Наверное, из-за этого в подростковом возрасте я захотела поменять его. Мне просто надоело видеть удивленные лица окружающих.
Но ничего лучше я не придумала, а потом и вовсе прониклась именем и осознала собственную уникальность. Это как с акцентом: в школе я мечтала о британском произношении, но, пожив некоторое время в Америке и послушав множество акцентов, я поняла, что мое произношение — уникально. Такая же история и с именем. Теперь это моя отличительная черта и визитная карточка. Прекрасно, что за именем еще и скрывается история.
Друзья и семья называют меня Мари. Это имя очень распространено в Грузии, его мне дали при крещении, да и мне такое сокращение нравится больше, чем Маша. Хотя так меня тоже называют. Некоторые не могут понять, куда ставить ударение в слове Мари, и думают, что я рисуюсь и специально сокращаю имя Мария.
Я заметила за собой интересную вещь: для близкого окружения я всегда Мари, для чужих и стоящих выше по рангу — Марцелла. Поэтому, когда меня зовут полным именем, я сразу наготове.
В Нью-Йорке по моему имени еще никто не угадал, из какой я страны. Но там ни разу не задавались вопросом, откуда у меня такое имя. Вот в России долго ждать не будут, сразу спрашивают, кто же такое учудил.

Никита Войд — о причинах смены фамилии и открытии собственной уникальности

Я занимаюсь интернет-маркетингом, работаю специалистом по внешним коммуникациям. Прохожу курсы, которые помогают развиваться, заканчиваю магистратуру и делаю подкаст. Энергии у меня через край, поэтому я много чем занимаюсь.
В подростковом возрасте я активно вел Twitter, и мне было важно, как люди воспринимают меня в интернете. Я много времени тратил на оформление твитов и на их смысл. То же касалось и моего ника в Twitter: он должен был отражать, что я чувствую, представляю и несу миру.
Однажды мне было тоскливо, и для того, чтобы выразить свое настроение я нашел в английском языке слово Void (пустота). Постепенно оно перекочевало во все мои социальные сети, а затем и в офлайн. Многие приятели и друзья стали называть меня по нику. Когда новые знакомые узнавали мою оригинальную фамилию, то очень удивлялись, потому что могли ассоциировать меня только как Никиту Войда.
В тот момент я задумался о том, чтобы закрепить новую часть моей идентичности документально. В 21 год я менял паспорт и узнал, что изменить фамилию несложно.
Для меня void — это пустота как пространство, в котором все появляется и все возможно. Я стал задумываться о вселенной в целом, как о месте, где можно сделать все. Например, когда мы переезжаем, то обживаем место новыми смыслами и придаем ему новые значения. Нет границ того, как можно интерпретировать пустое место и чем его можно наделить. Поэтому теперь я смотрю на Void как на большое количество возможностей, которые у меня есть и которые еще ждут меня. Теперь для меня фамилия — терапевтическое средство для того, чтобы идти вперед.
После смены фамилии мне стало легче воспринимать собственную идентичность и дистанцироваться от прошлых проблем. Фактически у меня изменилось отношение к вещам, я стал по-другому оценивать себя как человека. Фамилия характеризует меня и подчеркивает мою уникальность. Но не потому, что я сменил паспортные данные, а именно благодаря ее новому значению.
Я не скрываю, что поменял паспортные данные. Но свою старую фамилию я стараюсь не называть, потому что она осталась в прошлом. А вот впереди только новые открытия.

Саша Петров — необычная жизнь с обычным именем

Если у человека необычное имя — скорее всего, его жизнь так или иначе будет необычной. Но что же делать людям с обычными и даже популярными именами? Разве у них не может быть яркой, полной впечатлений и эмоций жизни? Конечно, может.
Прелести необычной жизни, полной впечатлений, доступны не только тем, кто носит редкое имя. Допустим, вы — Александр Петров. Эти имя и фамилия — одни из самых распространенных в России. Тем не менее Саша Петров — человек уникальной судьбы. Первый сценический опыт он получил, играя в КВН в Переславле-Залесском, в своем родном городе. Сейчас же он самый востребованный российский актер.
За свою карьеру Петров получил немало уникального опыта благодаря съемкам. Он научился владеть хоккейной шайбой, снимаясь в фильме «Лед», побывал на месте одного из первых контактеров с инопланетянами в «Притяжении». Теперь же, приняв участие в ролике в поддержку запуска нового устройства glo, Саша Петров побывал в клипе Benny Benassi. В ролике лица девушек из клипа на песню Satisfaction заменяют на лицо Петрова. Затем актер оказывается в очень странном мире, где… люди танцуют и пилят фрукты. Как они это делают — отдельный разговор. Много ли вы помните российской рекламы с отсылками к киберпанку в целом и «Бегущему по лезвию» в частности?
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