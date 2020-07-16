Стало известно, сколько россиян имеет иммунитет к COVID-19 

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Глава Роспотребнадзора раскрыла статистику по стране.

Анна Попова , глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рассказала, какой процент жителей России имеет иммунитет к коронавирусу. По ее данным, антитела к COVID-19 есть более чем у четверти россиян.

На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%,

— сообщила глава Роспотребнадзора на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Фото: Depositphotos