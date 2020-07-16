«Дима не разрешил приезжать»: Ольга Орлова рассказала, как узнала о диагнозе Жанны Фриске 

42-летняя российская эстрадная певица Ольга Орлова поделилась воспоминаниями в эфире программы «Судьба человека». Артистка вспомнила день, когда ей впервые сообщили о болезни любимой подруги.

По ее словам, на тот момент Жанна Фриске находилась в США. В какой-то момент подруга перестала отвечать на ее сообщения. После тщетных попыток связаться с близким человеком, экс-солистка «Блестящих» позвонила родителям Жанны — они и рассказали ей о диагнозе. Справившись с шоком, Орлова решила навестить Фриске, но в дело тогда вмешался муж певицы — Дмитрий Шепелев

«Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима не разрешил приезжать. Он так решил», — вспоминает Ольга Орлова.

По словам звезды, подруга действительно любила Шепелева, поэтому изначально ей пришлось смириться со сделанным Жанной выбором. На протяжении полутора лет продолжалось лечение Фриске, завершившееся обнадеживающей ремиссией. Вот только сама Ольга не разделяла бурной радости родственников Фриске, понимая, что все далеко не так радужно, как казалось с первого взгляда.

Горькое осознание правды пришло к ней во время очередного визита к подруге. «Орел, ты ко мне только из аэропорта?», — спросила подругу Жанна. Вот только Ольга в тот день никуда не летала, а приехала в гости прямиком из дома, и Жанна это знала. Начался новый этап борьбы с болезнью, Жанну тогда подводила память, у нее путались события.