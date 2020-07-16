Джоли поправилась и заметно похорошела 

Знаменитость вышла в свет впервые с начала пандемии. Актриса невероятно похорошела.

Анджелина Джоли практически не выходила в свет с начала пандемии. Даже после снятия ограничений папарацци умудрились запечатлеть ее всего пару раз. Из-за маски и прически рассмотреть ее лицо было практически невозможно.

На днях звезда наконец-то вышла в свет. Вместе с сыном она отправилась в ресторан на ужин. Анджелина сменила повседневную одежду на платье по случаю. Женщина остановила выбор на наряде от Dior кремового цвета. Плиссированная юбка длиной в пол и воздушные, объемные рукава сделали образ невероятно женственным. Его не смогла испортить даже маска на лице актрисы.

Внимательные поклонники, приблизив снимки, сделанные папарацци, заметили, что актриса немного поправилась. Она не выглядела изможденной как прежде. Из-за набранных килограммов морщины на ее лице разгладились, а кожа словно сияет изнутри.

Клео.Ру

Кисти рук звезды также изменились. Раньше на них были видны вены. Теперь они исчезли.

Поклонники надеются, что Анджелина останется в таком же весе, и больше не будет худеть. Фанаты подозревают, что причиной внешних изменений стала не только самоизоляции и отсутствие занятости. Джоли после 4-летней вражды удалось договориться с бывшим супругом. Они пришли к единому знаменателю в вопросах воспитания детей и опекунства.

Клео.Ру

На прошлой неделе Бред и вовсе приезжал к женщине домой. По информации инсайдеров, они впервые за долгое время спокойно поговорили. Теперь уже без адвокатов.

Напомним, у папы есть 6 детей. Трое из них родные. Со старшим приемным сыном Мэддоксом у Питта натянутые отношения. Во время бракоразводного процесса парень полностью принял сторону матери и отказался общаться с мужчиной.