Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэр Москвы утвердил проект планировки четырех микрорайонов в районе Хорошево-Мневники 

Агентство «Москва» и ещё 2 3 часа назад
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
«Утвердить проект планировки территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники», — говорится в документе.
Согласно постановлению также меняются границы объекта природного комплекса №120а Северо-Западного административного округа Москвы «Сквер между д. 12, корп. 6 и д. 14, корп. 4 по ул. Народного Ополчения и д. 1, корп. 7 и д. 3, корп. 7 по ул. Демьяна Бедного» — из его состава исключается участок территории площадью 0,034 га и включаются участки территории общей площадью 0,12 га.
В документе отмечается, что проект планировки территории подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.
Уточняется, что проектируемая территория имеет площадь 125,9 га. Она ограничена с запада бульваром Генерала Карбышева, с востока — ул. Демьяна Бедного, с севера — ул. Маршала Тухачевского, с юга — Карамышевской набережной, с юго-запада — проспектом Маршала Жукова и ул. Народного Ополчения.
Видео дня. Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Агентство «Москва»: последние новости
Пчеловоды из 47 регионов представят продукцию на всероссийской ярмарке меда в «Коломенском» Пчеловоды из 47 регионов представят продукцию на всероссийской ярмарке меда в «Коломенском» СК попросил суд арестовать обвиняемого в нападении на двух росгвардейцев в Парке Горького 2 августа СК попросил суд арестовать обвиняемого в нападении на двух росгвардейцев в Парке Горького 2 августа Филологи: Разделение книг на детские и взрослые должно учитывать традиции читательской культуры Филологи: Разделение книг на детские и взрослые должно учитывать традиции читательской культуры
Женский форум
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
Фанаты обругали Мадонну за снимок топлес
Фанаты обругали Мадонну за снимок топлес
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
00:46
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
Звёзды
Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
02:33
Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Еда Здоровье
Почему дети просят пить перед сном
02:52
Почему дети просят пить перед сном
Дети Здоровье
Кем были пять главных женщин в жизни Высоцкого
03:39
Кем были пять главных женщин в жизни Высоцкого
Любовь
Волочкову призвали к ответу за визит в монастырь
02:45
Волочкову призвали к ответу за визит в монастырь
Звёзды
Опытный дачник раскрыл рецепт эффективного удобрения
03:26
Опытный дачник раскрыл рецепт эффективного удобрения
Дом и сад
Экс-жена Ивана Краско сделала откровенное признание
03:04
Экс-жена Ивана Краско сделала откровенное признание
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение