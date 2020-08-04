Мэр Москвы утвердил проект планировки четырех микрорайонов в районе Хорошево-Мневники 

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники», — говорится в документе.

Согласно постановлению также меняются границы объекта природного комплекса №120а Северо-Западного административного округа Москвы «Сквер между д. 12, корп. 6 и д. 14, корп. 4 по ул. Народного Ополчения и д. 1, корп. 7 и д. 3, корп. 7 по ул. Демьяна Бедного» — из его состава исключается участок территории площадью 0,034 га и включаются участки территории общей площадью 0,12 га.

В документе отмечается, что проект планировки территории подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

Уточняется, что проектируемая территория имеет площадь 125,9 га. Она ограничена с запада бульваром Генерала Карбышева, с востока — ул. Демьяна Бедного, с севера — ул. Маршала Тухачевского, с юга — Карамышевской набережной, с юго-запада — проспектом Маршала Жукова и ул. Народного Ополчения.