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В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование 

Lenta.ru и ещё 29 4 часа назад
В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование
Фото: Lenta.ru
Минфин России предложил сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». Об этом говорится в «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований».
Бюджетные траты на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 миллиарда рублей (до 721,8 миллиарда рублей), в 2022 году — на 71,5 миллиарда рублей (до 716,5), а в 2023 году — на 115,4 миллиарда рублей (до 672,6).
В 2021-2022 годах предлагается также сократить расходы на развитие образования. В 2021 году — на 33,2 миллиарда рублей (до 355,2 миллиарда рублей), в 2022 году — на 30,6 миллиарда, до 307,6 миллиарда рублей. При этом в 2023 году траты в этой сфере Минфин предлагает увеличить на 10,4 миллиарда рублей.
Ведомство также считает целесообразным сократить расходы на Госдуму и Совфед, но увеличить траты на президента и его администрацию.
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Другое , Госдума , Совет Федерации , Минфин
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