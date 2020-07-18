Стаса Пьеху сравнили с Брюсом Уиллисом 

Стас Пьеха предстал перед поклонниками в неожиданном образе.
В Инстаграме певец опубликовал фото, на котором он совершенно лысый, но зато с усами. В таком виде внук легендарной певицы стал похож на Александра Розенбаума. «Доброй ночи, Малята», — оригинально подписал Стас снимок.
Фанаты не сразу узнали своего любимца. «Вот это ты выступил мужик»; «Постарел лет на 200»; «Нельзя же так пугать»; «Ну прям Брюс Уиллис только наш», — написали подписчики. Скорее всего Стас не обрил себя налысо, а воспользовался фотошопом, так что поклонники зря переживают за внешний вид певца.