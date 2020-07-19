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Пугачева раскрыла «первое правило семейного счастья» с Галкиным 

Суть событий и ещё 1 2 часа назад
Пугачева раскрыла «первое правило семейного счастья» с Галкиным
Фото: Суть событий
Певица Алла Пугачева раскрыла формулу семейного счастья с юмористом Максимом Галкиным, которое длится уже много лет. У Примадонны большой опыт в этом вопросе: ведь до того она не раз была замужем.
Алле Борисовне могут позавидовать многие: она состоялась и в карьерном плане, и обрела женское счастье: усидеть на этих двух стульях (а порой и на одном) удается не каждой. А Примадонна еще и вновь познала материнское счастье в пенсионном возрасте. Пожалуй, на такой шаг готова решиться только женщина, уверенная в своем избраннике на все сто.
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», —поделилась рецептом идиллии Алла Борисовна в своем блоге. Как часто бывает в таких случаях, от конкретики она воздержалась.
К слову, ранее музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность в том, что развод между Пугачевой и Галкиным маловероятен: «телеведущий-миллиардер» для Аллы Борисовны якобы является пределом мечтаний, и никогда она не покинет его «райские кущи».
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Женский форум
Другое , Сергей Соседов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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