Пугачева раскрыла «первое правило семейного счастья» с Галкиным 

Певица Алла Пугачева раскрыла формулу семейного счастья с юмористом Максимом Галкиным , которое длится уже много лет. У Примадонны большой опыт в этом вопросе: ведь до того она не раз была замужем.

Алле Борисовне могут позавидовать многие: она состоялась и в карьерном плане, и обрела женское счастье: усидеть на этих двух стульях (а порой и на одном) удается не каждой. А Примадонна еще и вновь познала материнское счастье в пенсионном возрасте. Пожалуй, на такой шаг готова решиться только женщина, уверенная в своем избраннике на все сто.

«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», —поделилась рецептом идиллии Алла Борисовна в своем блоге. Как часто бывает в таких случаях, от конкретики она воздержалась.