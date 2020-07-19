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«Огонь, деточка!»: Нюша опубликовала пикантное видео из ванной 

News.ru 3 часа назад
«Огонь, деточка!»: Нюша опубликовала пикантное видео из ванной
Фото: News.ru
Нюша разместила на своей страничке в Instagram пикантное видео в ванной, где демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном белом боди. Певица сексуально наносит на своё тело скраб, изгибаясь в самых соблазнительных позах.
Поклонники Анны Шурочкиной по достоинству оценили соблазнительные кадры. Особенно восторгались прекрасными формами звезды мужчины.
Поклонники осыпали певицу комплиментами, особо подчеркнув её сексуальность. «Огонь, деточка!», написали пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, рассказала о причине расставания с исполнителем Егором Кридом. По её словам, всему виной — комплексы бывшего возлюбленного.
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Другое , Крид
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