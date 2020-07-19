«Огонь, деточка!»: Нюша опубликовала пикантное видео из ванной 

Нюша разместила на своей страничке в Instagram пикантное видео в ванной, где демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном белом боди. Певица сексуально наносит на своё тело скраб, изгибаясь в самых соблазнительных позах.

Поклонники Анны Шурочкиной по достоинству оценили соблазнительные кадры. Особенно восторгались прекрасными формами звезды мужчины.

Поклонники осыпали певицу комплиментами, особо подчеркнув её сексуальность. «Огонь, деточка!», написали пользователи.