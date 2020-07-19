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Фаллос вам на шею: политолог не поверил мальчику, предсказавшему COVID-19 

News.ru 1 час назад
Фаллос вам на шею: политолог не поверил мальчику, предсказавшему COVID-19
Фото: News.ru
Людям проще поверить в различные предсказания, чем работать на собой. Именно поэтому в мире популярны всевозможные пророчества, подобные тому, которое сделал юный астролог из Индии Абигья Ананд, который, как считается, в 2019 году предвидел пандемию коронавируса. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев.
Недавно стало об очередном заявлении подростка-пророка, который пообещал очередное глобальное испытание. Оно, по словам 14-летнего подростка, произойдёт в ближайшие месяцы.
Почему же люди с лёгкостью верят в такие заявления? Всё дело в глубинном страхе, уверен эксперт. По его словам, людям свойственно желать решения всех проблем здесь и сейчас, а предсказания кажутся простым способом для этого, потому что зачастую предлагают готовые решения. Всё это в итоге становится проявлением неоязычества, потому что людям кажется, что работать над собой не нужно, заявил Михеев.
Там расписывают какой-то ритуал.
Вот тебе амулет, повесь на шею какой-нибудь деревянный фаллос или чего-нибудь себе прибей на лоб, и будет всё хорошо. Поставь себе во дворе каменную елду, молись и каждый день, когда луч солнца будет через елду проходить, бросайся и говори: «Оооо, Ярило-Гаврила, помоги мне!».
А Яриле при этом абсолютно на тебя наплевать, он живёт своей жизнью термоядерных процессов и вспышек, — эмоционально объяснил политолог в эфире авторской программы «Михеев. Итоги» на телеканале «Царьград».
При этом, отметил он, человеку не надо менять себя и задавать сложные вопросы. Перекладывая решение вполне посильных проблем люди ходят к гадалкам, колдунам и ведунам. Однако они отказываются понимать, что любая задача требует усилий для её решения. И ожидания глобальных катастроф, предсказанных кем-либо, находятся в той же плоскости, считает эксперт.
В некотором смысле, добавил он, это разновидность рыночных отношений: заплатил и ждёшь результата. Тогда «в ход идут все куриные лапки и треугольники перевёрнутые». Всем, кто верит в фатальные предсказания, Михеев рекомендовал почитать календарь майя, согласно которому, отметил он, человечества уже нет вовсе.
Ранее NEWS.ru писал, что в новом пророчестве, который индийский подросток обнародовал в начале апреля 2020 года, сказано: новая катастрофа станет более серьёзной, чем пандемия коронавируса. Что конкретно это будет, мальчик не назвал, однако указал сроки: произойдёт событие до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года.
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