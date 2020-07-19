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Болгарский журналист рассказал о «привычке» русских замораживать монеты 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Болгарский журналист рассказал о «привычке» русских замораживать монеты
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Болгарский журналист Георги Касабов поделился с читателями Fakti.bg «русским лайфхаком», с помощью которого можно проверить, исправно ли работал холодильник, пока жильцов долго не было дома.
Он отметил, что перед тем как отправиться в путешествие, многие люди не знают, куда деть оставшиеся в морозилке продукты и опасаются, что те могут испортиться. Касабов посоветовал «простую систему проверки» для таких случаев.
Пластиковый или металлический стакан наполняют водой и ставят в морозилку. Когда жидкость превратится в лед, сверху кладут монету. Если по возвращении хозяев домой монета опустилась на дно емкости, значит, были серьезные перебои с электричеством, вода успела растаять, а замороженные продукты испортились.
Как утверждает автор статьи, этот метод изобрели именно русские. По его словам, в России всегда перед отпуском в морозилке оставляют стакан с водой и монетой.
В комментариях многие читатели отметили, что это «умный ход». Однако среди них нашлись и те, кто не поверил, что в России кто-то действительно пользуется таким методом. Один из пользователей написал, что он россиянин и впервые слышит про такой лайфхак.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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