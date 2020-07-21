Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах 

RT на русском и ещё 12 4 часа назад
Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах
Фото: RT на русском
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административной ответственности за его нарушение.
Как сообщает РИА Новости соответствующий проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.
В декабре сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах.
Соответсвующий проект был внесён в Госдуму в 2017 году группой сенаторов.
Видео дня. Знаменитости, долго скрывавшие отношения
RT на русском: последние новости
«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 Психолог Сергей Насибян о чувстве стыда в обществе Психолог Сергей Насибян о чувстве стыда в обществе об истерии политкорректности в Голливуде об истерии политкорректности в Голливуде
Другое , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заголовок кластера. 11!wddweew!**!№;%:?* () _
Заголовок кластера. 11!wddweew!**!№;%:?* () _
Барановская высказалась о четвертой беременности
Барановская высказалась о четвертой беременности
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Названы продукты, противопоказанные детям
02:52
Названы продукты, противопоказанные детям
Еда Дети
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
04:45
Как остаться чистым, если отключили горячую воду
Дом и сад
Назван регион России, где больше всего полных людей
01:12
Назван регион России, где больше всего полных людей
Здоровье
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
01:45
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение