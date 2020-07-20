Ведущий «Модного приговора» похвастался роскошной виллой 

В 2009 году знаменитый телеведущий решил приобрести одну из квартир, расположенных на вилле Вильдфриде. Однако вскоре он осознал, что уникальное здание необходимо реконструировать целиком из-за его культурно-исторической ценности, сообщает издание «Клопс». Несмотря на плачевное состояние, на вилле, выполненной в югендстиле, сохранились оригинальные детали интерьера, включая полы, двери и желтую кафельную печь.

Историк моды планирует превратить свое приобретение в одну из местных туристических достопримечательностей, уже сейчас вилла Вильдфриде — словно-магнит, притягивает к себе экскурсии. К слову, сам ведущий «Модного приговора» не сидел столько лет сложа руки, а постоянно занимался украшением импровизированного музея предметами антиквариата, добытыми в местных лавочках и из частных коллекций.

«В моей коллекции больше 2500 портретов — это отдельный музей. В зеленоградской квартире размещены работы французских и немецких художников, люди на них не имеют отношения к родне. Есть и портреты предков…

Это действительно прекрасное место для лечения, здесь можно совершать замечательные прогулки по Куршской косе, которая объявлена заповедником — в лесу резвятся дикие кабанчики, на пляж приплывают тюлени, вокруг них вьются стаи чаек. К тому же Зеленоградск и соседний Светлогорск (в прошлом Раушен) совсем не были тронуты бомбардировками, поэтому здесь сохранились все здания довоенной постройки. Это удивительно, потому что даже в самой Германии осталось мало домов, уцелевших во время войны», — отметил Васильев.