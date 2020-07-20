Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сделали легкие кадры, неодетые»: Максакова не постеснялась оголиться перед фотографом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Сделали легкие кадры, неодетые»: Максакова не постеснялась оголиться перед фотографом
Фото: Teleprogramma.pro
24 июля вдова Дениса Вороненкова отметит свой 43-й день рождения. К этому событию дочь Людмилы Максаковой решила выпустить новую песню «Пандемия любви». Общественность уже успела оценить очередной музыкальный шедевр в исполнении оперной дивы.
Примечательно, что знаменитость решила поэкспериментировать с жанрами, отдав предпочтение попсе. Стоит отметит, что не всем поклонникам артистки этот трек пришелся по вкусу. Среди фанатов нашлись и те, кто подметил, что эта песня больше подошла бы для репертуара группы «ВИА Гра». А Марии посоветовали петь привычные арии.
больше по теме «А куда муж сморит? Уведут»: Брежнева в мини-бикини свела с ума точеной талиейЭкс-солистка группы «ВИА Гра» восхитила поклонников идеальной фигурой, прикрывшись парео.
Но самое главное, как пишет «Комсомольская правда», это видеоролик, который был смонтирован к песне. Максакова сопроводила его весьма провокационными кадрами, рискнув на фотосъемку в стиле ню. Об этом, к слову, рассказал именитый фотограф Владимир Широков. Мужчина уточнил, что именно Маша настояла на том, чтобы оголиться перед камерой, абсолютно не стесняясь предстать без одежды.
«Сделали кадры легкие, нежные, неодетые», — отметил фотограф, уточнив, что на тот момент Максакова находилась в прекрасной форме. Все снимки были сделаны исключительно для личного архива. Маша настоятельно просила Владимира Широкова не показывать эти фото и не публиковать их в Сети. Однако спустя годы Максакова все-таки решилась продемонстрировать те кадры публике, чем собственно и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Teleprogramma.pro: последние новости
«Стыдно просить»: дочь Кончаловского и Толкалиной пожаловалась на финансовые трудности «Стыдно просить»: дочь Кончаловского и Толкалиной пожаловалась на финансовые трудности «Султанша для шехзаде Селима»: Мерве Болугур восхитила роскошными формами в мини-бикини «Султанша для шехзаде Селима»: Мерве Болугур восхитила роскошными формами в мини-бикини «Это такое чудо»: жена Халита Эргенча поделилась редким селфи, запечатлев ручку четырехмесячного сына «Это такое чудо»: жена Халита Эргенча поделилась редким селфи, запечатлев ручку четырехмесячного сына
Женский форум
Другое , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Владимир Широков , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
00:44
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Звёзды
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение